Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Caso Epstein: diretora jurídica do Goldman Sachs renuncia após escândalo

Kathy Ruemmler diz ter tomado a decisão em nome dos interesses da instituição

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

13/02/2026 - 7:33 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Kathy Ruemmler
Kathy Ruemmler -

A diretora jurídica do banco Goldman Sachs, Kathy Ruemmler, anunciou na noite desta quinta-feira, 12, que deixará o cargo em meio à repercussão da divulgação, pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, de milhões de páginas de documentos ligados a Jeffrey Epstein.

A renúncia passa a valer em 30 de junho de 2026 e ocorre após uma série de reportagens questionarem a natureza da relação entre Ruemmler e o financista. Pessoas próximas à executiva afirmam que o vínculo foi estritamente profissional. Antes de ingressar no setor privado, Ruemmler atuou como conselheira na Casa Branca durante o governo de Barack Obama.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em nota, Ruemmler comentou sua decisão destacando os seis anos à frente da área jurídica do banco. Ela ressaltou que, nesse período, ajudou a conduzir temas jurídicos, regulatórios e de reputação, além de fortalecer os processos de gestão de risco da instituição. Segundo a executiva, a decisão de deixar o cargo foi tomada com foco nos interesses da companhia e comunicada diretamente ao CEO. As informações são da CNN.

Leia Também:

Ilha dos sonhos nas Bahamas pertence a astro de Hollywood
Avenida desaba e cratera gigante "engole" canteiro de obras
Existe vida em Marte? Descoberta da NASA aponta possível ligação

O presidente-executivo do banco, David Solomon, afirmou que aceitou a renúncia e elogiou a atuação da diretora. Ele destacou que Ruemmler teve papel relevante em questões jurídicas estratégicas e que, além da competência técnica, também exerceu influência como mentora dentro da organização.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Casa Branca Goldman Sachs Jeffrey Epstein Kathy Ruemmler

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Kathy Ruemmler
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Kathy Ruemmler
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Kathy Ruemmler
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Kathy Ruemmler
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

x