Caso Epstein: diretora jurídica do Goldman Sachs renuncia após escândalo

Kathy Ruemmler - Foto: Reprodução/Youtube

A diretora jurídica do banco Goldman Sachs, Kathy Ruemmler, anunciou na noite desta quinta-feira, 12, que deixará o cargo em meio à repercussão da divulgação, pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, de milhões de páginas de documentos ligados a Jeffrey Epstein.

A renúncia passa a valer em 30 de junho de 2026 e ocorre após uma série de reportagens questionarem a natureza da relação entre Ruemmler e o financista. Pessoas próximas à executiva afirmam que o vínculo foi estritamente profissional. Antes de ingressar no setor privado, Ruemmler atuou como conselheira na Casa Branca durante o governo de Barack Obama.

Em nota, Ruemmler comentou sua decisão destacando os seis anos à frente da área jurídica do banco. Ela ressaltou que, nesse período, ajudou a conduzir temas jurídicos, regulatórios e de reputação, além de fortalecer os processos de gestão de risco da instituição. Segundo a executiva, a decisão de deixar o cargo foi tomada com foco nos interesses da companhia e comunicada diretamente ao CEO. As informações são da CNN.

O presidente-executivo do banco, David Solomon, afirmou que aceitou a renúncia e elogiou a atuação da diretora. Ele destacou que Ruemmler teve papel relevante em questões jurídicas estratégicas e que, além da competência técnica, também exerceu influência como mentora dentro da organização.