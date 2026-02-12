Avenida desaba e cratera gigante "engole" canteiro de obras

O plano de emergência foi acionado logo após o início do colapso - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma cratera gigante se abriu em uma avenida movimentada, engolindo parte da pista, grades metálicas e materiais de construção, no distrito de Minhang, em Xangai, nesta quarta-feira, 11. O desmoronamento ocorreu em uma área de obras da futura estação de metrô Qixin Road.

Imagens registradas por câmeras de segurança e pedestres mostram o momento em que o solo começa a apresentar pequenas rachaduras. Em poucos minutos, o pavimento afundou progressivamente, arrastando equipamentos para o interior do buraco, que chegou a atingir entre 10 e 20 metros de largura.

De acordo com a Shanghai Shentong Metro Group, administradora do metrô local, o surgimento da cratera foi provocado por um vazamento nas escavações subterrâneas. O plano de emergência foi acionado logo após o início do colapso, resultando na interdição imediata das ruas Qixin e Li’an.

Apesar da gravidade e da rapidez com que a cratera gigante em Xangai se formou, as autoridades confirmaram que não houve vítimas. Pedestres que circulavam pela região conseguiram se afastar a tempo ao perceberem os primeiros sinais de instabilidade no asfalto.

Terreno vulnerável contribuiu para incidente

Especialistas apontam que a geologia da região desempenha um papel crucial em eventos desse tipo. Xangai está situada sobre o delta do Rio Yangtzé, uma área composta por solos moles e sedimentos aluviais.

Essa característica torna o terreno particularmente vulnerável a instabilidades durante escavações profundas e obras de grande porte.

Equipes de engenharia trabalharam durante a madrugada para conter o alagamento causado pelo vazamento e estabilizar o solo. O tráfego na região segue monitorado enquanto as autoridades avaliam a segurança das estruturas vizinhas.