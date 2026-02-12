INCIDENTE
Avenida desaba e cratera gigante "engole" canteiro de obras
Surgimento da cratera foi provocado por um vazamento nas escavações subterrâneas
Por Isabela Cardoso
Uma cratera gigante se abriu em uma avenida movimentada, engolindo parte da pista, grades metálicas e materiais de construção, no distrito de Minhang, em Xangai, nesta quarta-feira, 11. O desmoronamento ocorreu em uma área de obras da futura estação de metrô Qixin Road.
Imagens registradas por câmeras de segurança e pedestres mostram o momento em que o solo começa a apresentar pequenas rachaduras. Em poucos minutos, o pavimento afundou progressivamente, arrastando equipamentos para o interior do buraco, que chegou a atingir entre 10 e 20 metros de largura.
De acordo com a Shanghai Shentong Metro Group, administradora do metrô local, o surgimento da cratera foi provocado por um vazamento nas escavações subterrâneas. O plano de emergência foi acionado logo após o início do colapso, resultando na interdição imediata das ruas Qixin e Li’an.
Apesar da gravidade e da rapidez com que a cratera gigante em Xangai se formou, as autoridades confirmaram que não houve vítimas. Pedestres que circulavam pela região conseguiram se afastar a tempo ao perceberem os primeiros sinais de instabilidade no asfalto.
Terreno vulnerável contribuiu para incidente
Especialistas apontam que a geologia da região desempenha um papel crucial em eventos desse tipo. Xangai está situada sobre o delta do Rio Yangtzé, uma área composta por solos moles e sedimentos aluviais.
Essa característica torna o terreno particularmente vulnerável a instabilidades durante escavações profundas e obras de grande porte.
Equipes de engenharia trabalharam durante a madrugada para conter o alagamento causado pelo vazamento e estabilizar o solo. O tráfego na região segue monitorado enquanto as autoridades avaliam a segurança das estruturas vizinhas.
