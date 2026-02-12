Ilha dos sonhos nas Bahamas pertence a astro de Hollywood

Siga o A TARDE no Google

Astro de Hollywood tem ilha nas Bahamas e fortuna milionária - Foto: Reprodução

Ter um refúgio completamente isolado, cercado por mar cristalino e longe dos holofotes, parece sonho distante para a maioria das pessoas. Mas essa é a realidade de um dos nomes mais conhecidos de Hollywood.

Aos 62 anos, o ator é dono de uma ilha particular nas Bahamas e acumula um patrimônio estimado em R$ 780 milhões. O espaço, além de símbolo de luxo, representa também privacidade absoluta — algo raro para quem vive sob constante atenção pública.

Quem é o astro por trás da ilha milionária?

O proprietário é ninguém menos que Johnny Depp.

O ator adquiriu a ilha por cerca de US$ 3,6 milhões — aproximadamente R$ 20 milhões na cotação atual. Localizada no arquipélago de Exumas, a propriedade se tornou um verdadeiro santuário particular no Caribe.

Para completar o cenário exclusivo, Depp também investiu em um barco avaliado em US$ 8 milhões, utilizado para o deslocamento até o local.

Um refúgio cercado por natureza e exclusividade



Com cerca de 182 mil metros quadrados, a ilha abriga uma residência principal em estilo rancho, com vista panorâmica para o mar, além de casas menores projetadas para receber convidados com conforto e discrição.

O espaço conta ainda com seis praias privativas, todas batizadas pelo ator com nomes especiais.

Em entrevista, Depp descreveu o local como seu verdadeiro “lugar no mundo”. Segundo ele, é ali que consegue se sentir em casa, longe dos olhares e da pressão da fama.

Fortuna milionária — e controvérsias



De acordo com o site Celebrity Net Worth, o patrimônio líquido de Johnny Depp em 2026 estaria estimado em US$ 150 milhões, valor que corresponde a cerca de R$ 780 milhões.

No entanto, os números são alvo de questionamentos. Informações divulgadas pelo The Hollywood Reporter indicam que o ator faturou aproximadamente US$ 650 milhões com sua carreira no cinema entre 1999 e 2016.

Mesmo assim, relatos apontam que ele teria enfrentado dificuldades financeiras após gastos elevados, fracassos de bilheteria e polêmicas ao longo dos anos.

Ainda cercada de luxo, natureza intocada e praias exclusivas, a ilha nas Bahamas segue como um dos símbolos mais impressionantes da trajetória financeira do astro.