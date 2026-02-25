Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

XENOFOBIA?

Donald Trump sugere deportação de deputadas de origem muçulmana

Declaração do presidente dos Estados Unidos foi feita após protestos das parlamentares

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

25/02/2026 - 23:03 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos -

Um dia após intervenções de duas deputadas democratas muçulmanas durante seu discurso sobre o Estado da União, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta quarta-feira, 25, que as parlamentares deveriam ser "internadas" e enviadas de volta "para seus países de origem".

Ilhan Omar, de Minnesota, é norte-americana de origem somali, enquanto Rashida Tlaib, de Michigan, é uma norte-americana de origem palestina. As duas criticaram Trump por conta da política anti-imigração do seu governo, que impõe duras ações de fiscalização por parte do ICE, o Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Aliado de Martin Luther King, Jesse Jackson morre nos Estados Unidos
Trump desafia Suprema Corte e ameaça Irã em discurso recorde
Brasil será afetado? Nova tarifa de 15% de Trump começa a valer

Tanto Omar quanto Tlaib gritaram "você está matando americanos" para Trump durante o discurso, com Omar também chamando-o de "mentiroso".

Em uma publicação na Truth Social, Trump disse que as duas congressistas "tinham os olhos esbugalhados e vermelhos de pessoas loucas, lunáticas, mentalmente perturbadas e doentes".

"Francamente, parecem que deveriam ser internadas. Deveríamos mandá-las de volta para seus países de origem – o mais rápido possível", acrescentou o presidente dos Estados Unidos.

Hakeem Jeffries, líder do Partido Democrata na Câmara dos Representantes, classificou a postura de Trump como de "xenófoba" e "vergonhosa".

Tlaib, por sua vez, afirmou no X que Trump “não consegue ver duas muçulmanas o respondendo e corrigindo que ele entra em crise”

Enquanto isso, o Conselho de Relações Americano-Islâmicas, um grupo de defesa dos direitos dos muçulmanos, também criticou os comentários de Trump. "É racista e intolerante dizer que duas parlamentares muçulmanas americanas deveriam ser enviadas para o país onde nasceram ou de onde vieram seus ancestrais, com base em suas críticas às mortes de americanos pelo ICE", disse Edward Ahmed Mitchell, vice-diretor nacional do órgão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

direitos humanos Donald Trump imigração muçulmanos política americana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Play

El Mencho: o sucessor de El Chapo que comandava o cartel mais violento do México

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Play

VÍDEO: Partida de futebol é interrompida a tiros após morte de narcotraficante

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Play

Casas feitas por impressora 3D podem transformar o mercado de trabalho

x