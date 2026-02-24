Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TARIFAÇO GLOBAL

Nova tarifa de 15% de Trump entra em vigor; veja o que muda

Medida foi comunicada pelo republicano na semana passada

Ane Catarine

Por Ane Catarine

24/02/2026 - 8:05 h | Atualizada em 24/02/2026 - 8:22

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump -

O governo dos Estados Unidos começou a aplicar nesta terça-feira, 24, uma tarifa global de 15% sobre produtos importados. A medida foi anunciada pelo presidente Donald Trump na semana passada, após a Suprema Corte derrubar parte do tarifaço aplicado a mais de 180 países em abril.

Segundo a Casa Branca, a nova cobrança tem como objetivo reduzir “os grandes e graves déficits da balança de pagamentos”.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entenda a nova tarifa

A tarifa de 15% passa a incidir sobre produtos importados pelos Estados Unidos, com exceções específicas, e tem prazo inicial de até 150 dias.

A medida foi adotada com base na Seção 122 da Lei de Comércio de 1974, que autoriza o presidente a impor taxas nesse percentual por período limitado para corrigir desequilíbrios na balança comercial.

Caso o governo decida manter a cobrança por mais de seis meses, será necessária a aprovação do Congresso para prorrogação.

Leia Também:

Lula reage a novo tarifaço de Trump: "Usa comércio como arma"
Lula projeta acordo com Trump e foca em segurança para visita aos EUA
Após tarifas de Trump, Motta corre para aprovar acordo Mercosul-UE

Quais produtos e países estão isentos?

O novo tarifaço global, segundo informações do governo norte-americano, não se aplica a maioria dos produtos vindos do Canadá e do México por causa do acordo de livre comércio entre os três países.

Também estão isentos:

  • produtos agrícolas específicos, como carne bovina, tomates e laranjas;
  • produtos farmacêuticos e ingredientes;
  • minerais críticos, energia e determinados eletrônicos;
  • têxteis e vestuário de países como Costa Rica e República Dominicana.

Como o Brasil é afetado?

Segundo levantamento da plataforma Global Trade Alert, o Brasil tende a ser um dos principais beneficiados pela nova regra.

A mudança deve provocar redução de 13,6 pontos percentuais na tarifa média aplicada às exportações brasileiras que entram nos Estados Unidos.

Antes da decisão da Suprema Corte que derrubou parte do tarifaço anterior, o Brasil enfrentava tarifas médias de cerca de 26,3%. Com a nova taxa global, a média cai para 12,8%.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Donald Trump estados unidos Lula tarifa de 15%

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

x