Nova tarifa de 15% de Trump entra em vigor; veja o que muda

O governo dos Estados Unidos começou a aplicar nesta terça-feira, 24, uma tarifa global de 15% sobre produtos importados. A medida foi anunciada pelo presidente Donald Trump na semana passada, após a Suprema Corte derrubar parte do tarifaço aplicado a mais de 180 países em abril.

Segundo a Casa Branca, a nova cobrança tem como objetivo reduzir “os grandes e graves déficits da balança de pagamentos”.

Entenda a nova tarifa

A tarifa de 15% passa a incidir sobre produtos importados pelos Estados Unidos, com exceções específicas, e tem prazo inicial de até 150 dias.

A medida foi adotada com base na Seção 122 da Lei de Comércio de 1974, que autoriza o presidente a impor taxas nesse percentual por período limitado para corrigir desequilíbrios na balança comercial.

Caso o governo decida manter a cobrança por mais de seis meses, será necessária a aprovação do Congresso para prorrogação.

Quais produtos e países estão isentos?

O novo tarifaço global, segundo informações do governo norte-americano, não se aplica a maioria dos produtos vindos do Canadá e do México por causa do acordo de livre comércio entre os três países.

Também estão isentos:

produtos agrícolas específicos, como carne bovina, tomates e laranjas;

produtos farmacêuticos e ingredientes;

minerais críticos, energia e determinados eletrônicos;

têxteis e vestuário de países como Costa Rica e República Dominicana.

Como o Brasil é afetado?

Segundo levantamento da plataforma Global Trade Alert, o Brasil tende a ser um dos principais beneficiados pela nova regra.

A mudança deve provocar redução de 13,6 pontos percentuais na tarifa média aplicada às exportações brasileiras que entram nos Estados Unidos.

Antes da decisão da Suprema Corte que derrubou parte do tarifaço anterior, o Brasil enfrentava tarifas médias de cerca de 26,3%. Com a nova taxa global, a média cai para 12,8%.