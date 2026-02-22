Brasil será o maior beneficiado por tarifa de 15% dos EUA; entenda

Siga o A TARDE no Google

Donald Trump e Lula - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O Brasil será o país mais beneficiado com a nova tarifa global de 15% sobre importações anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segundo levantamento da Global Trade Alert.

De acordo com o estudo, a mudança deve reduzir em 13,6% a tarifa média aplicada aos produtos brasileiros vendidos no mercado americano.

Antes da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que considerou ilegal o chamado tarifaço, os bens brasileiros pagavam, em média, 26,3% para entrar nos Estados Unidos. Com a nova regra global, essa taxa cai para 12,8%.

Depois do Brasil, os países que mais se beneficiam com a nova alíquota são China, com redução de 7,1%, e Índia, com queda de 5,6%.

Países prejudicados

Ao contrário de Brasil, China e Índia, alguns países que mantêm acordos comerciais com os Estados Unidos terão alta na tarifa média aplicada aos próprios produtos.

É o caso do Reino Unido, com aumento de 2,1%, da Itália, com 1,7%, e de Singapura, com 1,1%. Também registram elevação o Japão, com 0,4%, e a Coreia do Sul, com 0,6%.

O representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmou que, até o momento, nenhum parceiro sinalizou intenção de rever os acordos após a decisão da Suprema Corte.