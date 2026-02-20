Trump assina tarifa global de 10% e ignora Suprema Corte dos EUA

Siga o A TARDE no Google

A medida é um desafio direto à Suprema Corte dos Estados Unidos - Foto: Divulgação/Flickr Casa Branca

O presidente Donald Trump assinou, na noite desta sexta-feira, 20, uma ordem executiva que impõe uma tarifa global de 10% sobre as importações de todos os países.

“É uma grande honra ter acabado de assinar, do Salão Oval, uma Tarifa Global de 10% para todos os países, que entrará em vigor quase imediatamente. Obrigado pela atenção a este assunto! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP”, escreveu Trump.



A medida é um desafio direto à Suprema Corte dos Estados Unidos, que horas antes havia decidido pela ilegalidade dos aumentos tarifários do governo. Ignorando a decisão judicial, Trump utilizou a Seção 122 da legislação comercial para fundamentar o novo decreto.

Acúmulo de taxas e investigações

A nova tarifa global de 10% soma-se às alíquotas normais e mantém intactas as sanções de segurança nacional (Seção 301). O republicano afirmou que o governo iniciará diversas investigações comerciais simultâneas, sinalizando um endurecimento ainda maior do protecionismo americano.

Com a vigência imediata, a decisão deve encarecer produtos em diversos setores e provocar retaliações de parceiros comerciais. A postura do governo ignora o revés no Judiciário e prioriza a agenda de fortalecimento da indústria doméstica, elevando as tensões nas relações diplomáticas e nas bolsas de valores mundiais.