Obama fala sobre vídeo racista de Trump: "Não parece haver vergonha"

Ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama - Foto: Chandan Khanna/AFP

Sem citar nomes, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, quebrou o silêncio na noite de sábado, 14, e comentou indiretamente sobre uma publicação do atual presidente do país, Donald Trump, que o retrata como macaco.

Em entrevista ao podcast do comentarista político Brian Tyler Cohen, segundo a BBC News, Obama expressou profunda indignação com o estado atual do discurso político nos Estados Unidos, lamentando a perda de decoro e o desaparecimento do senso de vergonha entre figuras da elite política.

“Há uma espécie de espetáculo circense nas redes sociais e na televisão, e a verdade é que não parece haver nenhuma vergonha nisso entre as pessoas que antes acreditavam que deveria haver um certo decoro, um senso de propriedade e respeito pelo cargo. Isso se perdeu”.

Obama afirmou ainda que esse tipo de mensagem pode prejudicar os republicanos de Trump nas eleições de meio de mandato, já que “no fim das contas, a resposta virá do povo americano”.

Vídeo racista

O vídeo em que Donald Trump retrata Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle como macacos foi compartilhado em 5 de fevereiro na rede Truth Social. A publicação gerou críticas em todo o espectro político americano.

A Casa Branca inicialmente descartou a repercussão como “indignação falsa”, depois atribuiu a publicação a um erro de um membro da equipe e, por fim, removeu o vídeo.

O post, de cerca de um minuto, traz uma teoria da conspiração sobre fraude nas eleições norte-americanas e, ao final, aparecem os rostos do casal Obama sobre corpos de macacos.