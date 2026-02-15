Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Obama fala sobre vídeo racista de Trump: "Não parece haver vergonha"

Ex-presidente expressou indignação com o atual discurso político nos EUA

Ane Catarine

Por Ane Catarine

15/02/2026 - 9:10 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama
Ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama -

Sem citar nomes, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, quebrou o silêncio na noite de sábado, 14, e comentou indiretamente sobre uma publicação do atual presidente do país, Donald Trump, que o retrata como macaco.

Em entrevista ao podcast do comentarista político Brian Tyler Cohen, segundo a BBC News, Obama expressou profunda indignação com o estado atual do discurso político nos Estados Unidos, lamentando a perda de decoro e o desaparecimento do senso de vergonha entre figuras da elite política.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Há uma espécie de espetáculo circense nas redes sociais e na televisão, e a verdade é que não parece haver nenhuma vergonha nisso entre as pessoas que antes acreditavam que deveria haver um certo decoro, um senso de propriedade e respeito pelo cargo. Isso se perdeu”.

Obama afirmou ainda que esse tipo de mensagem pode prejudicar os republicanos de Trump nas eleições de meio de mandato, já que “no fim das contas, a resposta virá do povo americano”.

Leia Também:

Lula x Trump: Wagner define tom de encontro: "Sem envergar a coluna"
Trump não se desculpa por vídeo racista e justica: "Não vi até o fim"
Caso Epstein: Donald Trump se diz inocente e alvo de uma conspiração

Vídeo racista

O vídeo em que Donald Trump retrata Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle como macacos foi compartilhado em 5 de fevereiro na rede Truth Social. A publicação gerou críticas em todo o espectro político americano.

A Casa Branca inicialmente descartou a repercussão como “indignação falsa”, depois atribuiu a publicação a um erro de um membro da equipe e, por fim, removeu o vídeo.

O post, de cerca de um minuto, traz uma teoria da conspiração sobre fraude nas eleições norte-americanas e, ao final, aparecem os rostos do casal Obama sobre corpos de macacos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Barack Obama Donald Trump Michelle Obama racismo Truth Social

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

Ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

x