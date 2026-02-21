Após tarifas de Trump, Motta corre para aprovar acordo Mercosul-UE

Siga o A TARDE no Google

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta - Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou neste sábado, 21, que a Casa deve votar na próxima semana o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. A decisão, segundo ele, ocorre diante das incertezas provocadas pelo novo anúncio de tarifas globais por parte dos Estados Unidos.

“Com as incertezas acerca da imposição de tarifas pelos Estados Unidos, resta ao Brasil lutar pela previsibilidade nas relações comerciais internacionais. Por isso, priorizaremos a votação do acordo Mercosul-UE para a próxima semana”, escreveu Motta na rede social X (antigo Twitter).

Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o aumento das tarifas globais de 10% para 15% em reação à decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que considerou ilegal o tarifaço imposto pelo governo nos últimos meses.

Relator do projeto

Na mesma publicação, Motta também anunciou o deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP) como o relator do projeto.

“[Ele] foi ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e também participou da construção desse tratado tão aguardado por 26 anos”, justificou a escolha.

Análise no Congresso

O Congresso Nacional já iniciou a tramitação do acordo Mercosul-União Europeia, assinado em janeiro no Paraguai.

A proposta estava prevista para ser votada pela representação brasileira no Parlamento do Mercosul em 10 de fevereiro, mas a análise foi adiada após pedido de vista do deputado Renildo Calheiros (PCdoB-PE) .

Depois de passar pela representação, o texto seguirá para votação no plenário da Câmara. Se aprovado, será encaminhado ao Senado Federal.