HOME > A TARDE AGRO
NOVOS MERCADOS

Lula viaja à Ásia para destravar exportações e acordo com Mercosul

Entre os resultados esperados está o incentivo da retomada de um novo ciclo de investimentos no Brasil

Carla Melo

Por Carla Melo

18/02/2026 - 14:38 h

Na terça-feira, 17, o chefe de Estado iniciou as visitas à Índia e à Coreia do Sul
Depois de curtir o Carnaval em três estados brasileiros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu início às tratativas com novos parceiros comerciais asiáticos. Na terça-feira, 17, o chefe de Estado iniciou as visitas à Índia e à Coreia do Sul com objetivo de fortalecer o comércio e de parcerias estratégicas com os dois países asiáticos.

Em Nova Deli, capital da Índia, Lula será recebido, pela quarta vez, em retribuição à visita do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, ao Brasil, em julho de 2025 durante a Cúpula do Brics. Entre 22 e 24 de fevereiro, Lula cumpre agenda oficial em Seul, na Coreia do Sul, a convite do presidente Lee Jae Myung. Esta será a terceira visita do líder brasileiro ao país, a primeira de Estado.

Entre os resultados esperados está o incentivo da retomada de um novo ciclo de investimentos no Brasil, atraindo capital da Coreia em fluxos tecnológicos, agropecuários e de cosméticos.

Segundo a embaixadora Susan Kleebank, secretária de Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores, Brasil e Índia mantêm parceria estratégica desde 2006 e as relações passam por um momento de ascensão, sustentada por complementaridades econômicas e tecnológicas.

Leia Também:

Shein entra na mira da justiça por itens ilegais e 'design viciante'
Quem é Augusto Lima: o ex-vendedor de abadás alvo do Banco Central
BC decreta fim de banco controlado por empresário baiano

Um dos acordos firmados entre o Brasil e a Índia durante a visita do primeiro-ministro Modi, no ano passado, é o conjunto de estruturas de relações bilaterais de cinco pilares prioritários para os próximos dez anos. São eles: defesa e segurança; segurança alimentar e nutricional; transição energética e mudança de clima; transformação digital e tecnologias emergentes; e parcerias industriais.

Entre os resultados esperados do novo encontro das duas lideranças, está a assinatura da declaração Brasil-Índia sobre parceria digital para o futuro. A visita também oferecerá oportunidades para o reforço político às negociações de ampliação do acordo de comércio Mercosul-Índia, além de oficializar o novo prazo de validade de vistos de negócios e turismo, de cinco para dez anos, entre os países.

Na Índia, e também na Coreia do Sul, o presidente Lula participa de uma série de fóruns empresariais e encontros voltados ao fortalecimento estratégico com os países asiáticos. Em Nova Deli, o Fórum Empresarial Brasil-Índia contará com a presença de mais de 300 empresas brasileiras. Os painéis tratarão de temas como indústrias e minerais estratégicos críticos, mobilidade e transição energética, setores de saúde e farmacêutico, saúde e segurança ambiental, agricultura familiar e inovação marinha.

Tags:

Comércio Brasil-Ásia Fórum Empresarial Índia e Coreia do Sul investimentos estrangeiros Lula da Silva parcerias comerciais

