BC decreta fim de banco controlado por empresário baiano

O Banco Central (BC) determinou, nesta quarta-feira, 18, a liquidação extrajudicial do Banco Pleno — ex-Voiter — controlado pelo empresário baiano Augusto Ferreira Lima, que já foi sócio de outro banco, o Master, fundado por Daniel Vorcaro.

A decisão consta em ato assinado pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo, e foi tomada após a instituição observar, por meses, a queda na percepção de risco sobre o banco, que vinha enfrentando restrições para se financiar.

A medida ocorre ainda em "razão do comprometimento da situação econômico-financeira da instituição, com deterioração da situação de liquidez, bem como por infringência às normas que disciplinam a atividade bancária e inobservância das determinações do Banco Central do Brasil”.

Além do Pleno, a decisão do Banco Central atinge também a Pleno Distribuidora Títulos e Valores Mobiliário S.A.

O banco ainda não se manifestou sobre a medida adotada pela entidade financeira.

O que é liquidação extrajudicial?

A liquidação extrajudicial é uma medida adotada pelo Banco Central quando se constata que não há um plano viável para a recuperação da instituição.

Nesse regime de resolução, o funcionamento do banco é interrompido, e ele é retirado de forma organizada do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Isso significa que todas as atividades operacionais são suspensas, assim como todas as obrigações do banco, que passam a ser consideradas vencidas.

​Não há prazo determinado para o encerramento da liquidação. O processo é encerrado por decisão do Banco Central ou pela decretação da falência da instituição.

Quem é Augusto Ferreira Lima

Augusto Ferreira Lima é um banqueiro que construiu a trajetória no sistema financeiro a partir do crédito consignado e ganhou projeção ao se tornar sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master.

No entanto, o nome do baiano passou a circular com mais intensidade no mercado após a liquidação do Master.

No início de 2024, o Pleno foi incorporado ao Master. Porém, a permanência foi curta e marcada por incertezas regulatórias. Em julho de 2025, o Banco Central aprovou a transferência do controle do banco para Augusto Ferreira Lima.