Caso Banco Master: relator no STF analisa mudança de instância
André Mendonça aguarda mais informações da PF para tomar decisão
Por Ane Catarine
Novo relator do caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro André Mendonça aguarda informações da Polícia Federal (PF) para decidir se o processo permanece na Corte ou se será enviado para a primeira instância.
Isso significa que o magistrado pode entender que a Suprema Corte não é mais o órgão responsável por julgar esse caso específico e encaminhar os autos para um tribunal de nível inferior, geralmente um Tribunal de Justiça (TJ) ou um Tribunal Regional Federal (TRF).
A pedido de Mendonça, segundo o portal Metrópoles, delegados da PF reúnem mais informações sobre o inquérito que apura fraude financeira no banco do empresário Daniel Vorcaro.
O relator e a equipe da investigação tiveram um primeiro encontro de alinhamento na última sexta-feira, 13. A reunião ocorreu menos de 12 horas após Mendonça ter sido sorteado para assumir o processo, em substituição ao ministro Dias Toffoli.
O antigo relator deixou a supervisão do inquérito após uma perícia da PF identificar menções ao seu nome em mensagens no celular de Vorcaro.
Por isso, Mendonça busca se aprofundar sobre o estágio atual da investigação. Uma nova reunião com os investigadores está prevista, mas ainda não tem data marcada.
Por que mudar de instância?
O debate sobre a saída do caso do Banco Master do STF ocorre principalmente por questionamentos sobre a competência da Corte para julgar crimes financeiros sem a participação de autoridades com foro privilegiado, além do recente desgaste institucional envolvendo o ministro Dias Toffoli.
Críticos questionam por que uma investigação de fraudes financeiras e da liquidação extrajudicial promovida pelo Banco Central, que originalmente tramitava na Justiça Federal de São Paulo, foi remetida ao STF.
A legislação prevê que casos sem envolvimento direto de políticos com foro devem ser julgados por instâncias inferiores.
