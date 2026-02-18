Menu
ECONOMIA
UNIÃO EUROPEIA

Shein entra na mira da justiça por itens ilegais e 'design viciante'

A varejista já estava no centro de um escândalo na Europa após a descoberta de que bonecas sexuais com aparência infantil estavam sendo vendidas

Carla Melo

Por Carla Melo

18/02/2026 - 12:54 h

Uma investigação formal contra a empresa foi iniciada
A União Europeia (UE) abriu nesta terça-feira, 17, uma investigação formal contra a varejista chinesa Shein, por venda de produtos ilegais e viciantes. No ano passado, a Comissão Europeia chegou a solicitar informações à empresa após o escândalo da venda de bonecas sexuais infantis e armas em sua plataforma.

Cada vez mais o bloco europeu pressiona a varejista chinesa quanto a suas atividades para acabar com as brechas fiscais e reforçar regras de segurança e proteção ao consumidor.

A ação investigará diversas práticas, como contadores regressivos, avisos de poucas unidades, notificações constantes e mecânicas e interações de recompensa parecidas com jogos presentes na plataforma on-line chinesa. O movimento ocorre dentro das novas regras digitais da União Europeia, como a Lei de Serviços Digitais.

Shein já estava na mira do UE

A Shein está no centro de um escândalo na França e na Europa após a descoberta, em 31 de outubro, de que bonecas sexuais com aparência infantil e armas de categoria A estavam sendo vendidas em seu site.

O governo francês multiplicou os processos contra a empresa para conseguir a suspensão do seu site durante um período mínimo de três meses e solicitou à UE que tomasse medidas drásticas contra a plataforma.

O desdobramento mais recente é a abertura de uma investigação formal contra a varejista chinesa, sob suspeita de vender produtos que não cumprem as regras de mercado do bloco, além de averiguar possíveis estratégias digitais que “pressionam” o consumidor a comprar.

economia justiça Shein união europeia

x