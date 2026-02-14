Banco Central confirma vazamento de 5 mil chaves Pix do Agibank

Agibank diz que problema foi identificado e corrigido rapidamente - Foto: Diego Thomazini/ Shutterstock

Uma falha identificada nos sistemas do Agibank levou à exposição de dados cadastrais vinculados a 5.290 chaves Pix, conforme comunicado divulgado nesta sexta-feira, 13, pelo Banco Central do Brasil. O problema ocorreu entre 26 de dezembro de 2025 e 30 de janeiro.

De acordo com o Banco Central, as informações acessadas envolvem apenas dados cadastrais: nome do titular, CPF com parte da numeração ocultada, instituição de relacionamento, número da agência, além do número e tipo da conta. O órgão regulador enfatizou que não houve vazamento de senhas, saldos, extratos ou quaisquer dados protegidos por sigilo bancário.

A autoridade monetária destacou que o incidente não permite movimentações financeiras nem acesso às contas, classificando a situação como de baixo potencial de impacto para os clientes.

Em nota, o Agibank afirmou que a falha foi pontual, rapidamente detectada e corrigida. A instituição informou ainda que, até o momento, não há registro de prejuízos financeiros decorrentes do episódio.

Segundo o banco, medidas técnicas adicionais foram implementadas assim que o problema foi identificado, com foco na proteção dos usuários da plataforma.

O Banco Central informou que os clientes envolvidos serão comunicados exclusivamente por meio do aplicativo e do internet banking do próprio Agibank. O órgão alertou que não haverá contato por telefone, mensagens, SMS ou e-mail.

Além disso, o BC declarou que iniciou os procedimentos para apuração do caso e que eventuais penalidades previstas na regulamentação poderão ser aplicadas após a conclusão da análise.

​Regido pelo princípio da transparência, o Banco Central do Brasil (BC) vem a público informar a ocorrência de incidente de segurança com dados pessoais vinculados a chaves Pix sob a guarda e a responsabilidade Banco Agibank S.A., em razão de falhas pontuais em sistemas dessa instituição.

Não foram expostos dados sensíveis, tais como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais, ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário. As informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras.

As pessoas que tiveram seus dados cadastrais obtidos a partir do incidente serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking de sua instituição de relacionamento. Nem o BC nem as instituições participantes usarão quaisquer outros meios de comunicação aos usuários afetados, tais como aplicativos de mensagens, chamadas telefônicas, SMS ou e-mail.