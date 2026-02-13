Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DADOS EXPOSTOS

Mais de 5 mil chaves Pix foram vazadas de banco no Brasil

Exposição ocorreu de 26 de dezembro de 2024 a 30 de janeiro de 2025

Redação

Por Redação

13/02/2026 - 20:58 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Chaves Pix de clientes do Banco Agibank SA foram expostas.
Chaves Pix de clientes do Banco Agibank SA foram expostas. -

O Banco Central (BC) divulgou nesta sexta-feira, 13, que 5.290 chaves Pix de clientes do Banco Agibank SA tiveram dados expostos. Foi o 21º incidente com dados do Pix desde o lançamento do sistema instantâneo de pagamentos, em novembro de 2020, e o primeiro em 2026.

Segundo o BC, a exposição ocorreu de 26 de dezembro de 2024 a 30 de janeiro de 2025 e abrangeu as seguintes informações: nome do usuário, CPF com máscara (CPF parcialmente coberto com asteriscos), instituição de relacionamento, agência, número e tipo da conta.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Pix de R$ 200 mil por engano muda destino de estudante
Bancos passam a adotar novas regras de segurança do PIX; saiba quais
Novas regras do Pix: bancos fazem mudanças nesta segunda-feira (2)

O incidente, apontou o BC, ocorreu por causa de falhas pontuais em sistemas da instituição de pagamento. O vazamento ocorreu em dados cadastrais, que não afetam a movimentação de dinheiro. Dados protegidos pelo sigilo bancário, como saldos, senhas e extratos, não foram expostos.

Embora o caso não precisasse ser comunicado por causa do baixo impacto potencial para os clientes, a autarquia esclareceu que decidiu divulgar o incidente em nome do “compromisso com a transparência”.

Todas as pessoas que tiveram informações expostas ou vazadas serão avisadas por meio do aplicativo ou do internet banking da instituição. O Banco Central ressaltou que esses serão os únicos meios de aviso para a exposição das chaves Pix e pediu para os clientes desconsiderarem comunicações como chamadas telefônicas, SMS e avisos por aplicativos de mensagens e por e-mail.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Agibank banco central chaves Pix segurança da informação transparência vazamento de dados

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Chaves Pix de clientes do Banco Agibank SA foram expostas.
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

Chaves Pix de clientes do Banco Agibank SA foram expostas.
Play

Vídeo: homem espanca companheira com socos e mata-leão em elevador

Chaves Pix de clientes do Banco Agibank SA foram expostas.
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Chaves Pix de clientes do Banco Agibank SA foram expostas.
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

x