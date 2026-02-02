BRASIL
Novas regras do Pix: bancos fazem mudanças nesta segunda-feira (2)
Atualização importante começa a valer para todos os usuários
Por Victoria Isabel
Siga o A TARDE no Google
A partir desta segunda-feira, 2, usuários do Pix perceberão mudanças no sistema para tentar conter golpes e facilitar a devolução de valores perdidos. Os bancos passam a seguir novas regras relacionadas ao Mecanismo Especial de Devolução (MED), criado pelo Banco Central em 2021 para agilizar estornos em casos de fraude comprovada.
Com a atualização, que começou a ser implementada em novembro e agora se torna obrigatória, as instituições financeiras poderão rastrear o caminho do dinheiro mesmo que ele passe por diferentes contas e bancos, permitindo o bloqueio dos valores independentemente de onde estejam.
Leia Também:
Antes da atualização, menos de 10% do dinheiro contestado retornava às vítimas, já que os criminosos espalhavam os valores rapidamente por várias contas. Caso a conta que recebeu o Pix estivesse zerada no momento da denúncia, o bloqueio não alcançava os destinos seguintes do valor surrupiado.
O funcionamento do MED segue três etapas:
- Notificação: a vítima aciona o mecanismo junto ao banco;
- Bloqueio temporário: a conta receptora é bloqueada por até uma semana para análise;
- Devolução: confirmada a fraude, o dinheiro retorna à conta da vítima em até quatro dias.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes