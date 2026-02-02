Menu
BRASIL

Novas regras do Pix: bancos fazem mudanças nesta segunda-feira (2)

Atualização importante começa a valer para todos os usuários

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

02/02/2026 - 6:30 h

Pix
Pix -

A partir desta segunda-feira, 2, usuários do Pix perceberão mudanças no sistema para tentar conter golpes e facilitar a devolução de valores perdidos. Os bancos passam a seguir novas regras relacionadas ao Mecanismo Especial de Devolução (MED), criado pelo Banco Central em 2021 para agilizar estornos em casos de fraude comprovada.

Com a atualização, que começou a ser implementada em novembro e agora se torna obrigatória, as instituições financeiras poderão rastrear o caminho do dinheiro mesmo que ele passe por diferentes contas e bancos, permitindo o bloqueio dos valores independentemente de onde estejam.

Antes da atualização, menos de 10% do dinheiro contestado retornava às vítimas, já que os criminosos espalhavam os valores rapidamente por várias contas. Caso a conta que recebeu o Pix estivesse zerada no momento da denúncia, o bloqueio não alcançava os destinos seguintes do valor surrupiado.

O funcionamento do MED segue três etapas:

  • Notificação: a vítima aciona o mecanismo junto ao banco;
  • Bloqueio temporário: a conta receptora é bloqueada por até uma semana para análise;
  • Devolução: confirmada a fraude, o dinheiro retorna à conta da vítima em até quatro dias.

x