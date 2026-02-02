Novas regras do Pix: bancos fazem mudanças nesta segunda-feira (2)

Pix - Foto: Bruno Peres \ Agência Brasil

A partir desta segunda-feira, 2, usuários do Pix perceberão mudanças no sistema para tentar conter golpes e facilitar a devolução de valores perdidos. Os bancos passam a seguir novas regras relacionadas ao Mecanismo Especial de Devolução (MED), criado pelo Banco Central em 2021 para agilizar estornos em casos de fraude comprovada.

Com a atualização, que começou a ser implementada em novembro e agora se torna obrigatória, as instituições financeiras poderão rastrear o caminho do dinheiro mesmo que ele passe por diferentes contas e bancos, permitindo o bloqueio dos valores independentemente de onde estejam.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Antes da atualização, menos de 10% do dinheiro contestado retornava às vítimas, já que os criminosos espalhavam os valores rapidamente por várias contas. Caso a conta que recebeu o Pix estivesse zerada no momento da denúncia, o bloqueio não alcançava os destinos seguintes do valor surrupiado.

O funcionamento do MED segue três etapas: