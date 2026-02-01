Ministro Luiz Fux, do STF, é diagnosticado com pneumonia

Siga o A TARDE no Google

Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) - Foto: Gustavo Moreno | STF

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi diagnosticado com pneumonia, fruto do vírus influenza. Por conta da doença, o magistrado não participará presencialmente da abertura dos trabalhos da Corte, que ocorre nesta segunda-feira, 2.

Existe a expectativa de que o ministro participe de forma virtual da sessão, que terá um discurso de abertura por parte do presidente do STF, Edson Fachin. Os presidentes da Câmara dos Deputados e Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), também são presenças previstas.

Retorno dos julgamentos

Os julgamentos da Corte devem voltar a acontecer a partir da quarta-feira, 4. As sessões acontecerão às quartas e quintas, segundo o cronograma do Judiciário.

Entre os primeiros casos analisado em plenário este ano, estão as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 6310 e 6293, que versam sobre o Conselho Nacional de Justiça e os limites de uso das redes sociais de magistrados.