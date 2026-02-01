Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Ministro Luiz Fux, do STF, é diagnosticado com pneumonia

Magistrado deve ficar de fora da abertura dos trabalhos do STF

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

01/02/2026 - 8:38 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) -

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi diagnosticado com pneumonia, fruto do vírus influenza. Por conta da doença, o magistrado não participará presencialmente da abertura dos trabalhos da Corte, que ocorre nesta segunda-feira, 2.

Leia Também:

Ida de Coronel para a oposição resolve impasses das chapas na Bahia
Racha no PSD? Adolfo banca Otto e minimiza saída de Coronel
Carlos Bolsonaro aponta culpado por pai estar "abatido" na cadeia

Existe a expectativa de que o ministro participe de forma virtual da sessão, que terá um discurso de abertura por parte do presidente do STF, Edson Fachin. Os presidentes da Câmara dos Deputados e Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), também são presenças previstas.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Retorno dos julgamentos

Os julgamentos da Corte devem voltar a acontecer a partir da quarta-feira, 4. As sessões acontecerão às quartas e quintas, segundo o cronograma do Judiciário.

Entre os primeiros casos analisado em plenário este ano, estão as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 6310 e 6293, que versam sobre o Conselho Nacional de Justiça e os limites de uso das redes sociais de magistrados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

luiz fux STF supremo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
Play

‘TromPetista’ toca berrante durante caminhada de bolsonaristas

Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

x