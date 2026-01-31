Menu
REPONSABILIDADE

Carlos Bolsonaro aponta culpado por pai estar "abatido" na cadeia

Pré-candidato a senador por SC fez postagem após visitar Jair Bolsonaro neste sábado, 31, na prisão

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

31/01/2026 - 19:16 h

Filho "02" de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro (PL)
O pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro (PL), usou as redes sociais, neste sábado, 31, para relatar o estado de saúde do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso na Papudinha, em Brasília.

Após a visita, Carlos disse ter encontrado o pai "abatido e apático" — o encontro foi o primeiro após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizar familiares a encontrar o ex-presidente aos fins de semana.

Leia Também:

Carlos Bolsonaro tem sinal verde do pai para disputar eleição
Carlos Bolsonaro posta foto do pai vomitando e relata piora no estado de saúde
Moraes dá mais benefícios a Jair Bolsonaro na Papudinha
Jair Bolsonaro usa tática de Lula para seguir vivo na política

Em postagem nas redes sociais, o "filho 02" do ex-presidente culpou o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, pela situação vivida pelo pai na cadeia.

“Não relato isso como demonstração emotiva, mas como registro estritamente factual. Parabéns, coronel Mauro Cid. Você é um dos principais responsáveis pelo esfacelamento de pessoas de bem e pela destruição de milhares de famílias que não cometeram qualquer crime que justificasse tamanha crueldade“, escreveu.

A pena

Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), em Brasília, conhecido como “Papudinha”.

Ele foi transferido da Superintendência da Polícia Federal, também na capital federal, no início deste ano, após uma decisão do STF.

Além de familiares, Bolsonaro está autorizado a receber médicos, advogados e outros nomes autorizados pela Suprema Corte.

Bolsonaro foi condenado no fim de 2025 por envolvimento na trama golpista que planejava dar um golpe de Estado e interferir no resultado das eleições de 2022.

x