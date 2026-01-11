Carlos Bolsonaro posta foto do pai vomitando e relata piora no estado de saúde

Carlos Bolsonaro também relatou que o pai enfrenta problemas de ordem psicológica - Foto: Reprodução | Instagram

O ex-vereador Carlos Bolsonaro afirmou neste domingo que médicos foram chamados à Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, após a piora no estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso desde o fim de novembro e condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos e três meses de prisão por envolvimento na tentativa de golpe de Estado.

Segundo o filho, o ex-presidente apresenta um agravamento de um quadro clínico marcado por crises persistentes de soluços, azia constante e episódios de vômito, o que tem dificultado tanto a alimentação quanto o sono.

De acordo com a publicação, o médico que acompanha Bolsonaro foi acionado para avaliá-lo dentro da unidade prisional após a evolução dos sintomas.



Carlos Bolsonaro também relatou que o pai enfrenta problemas de ordem psicológica durante o período de detenção. “É perceptível, ainda, o grave abalo psicológico que sofre, agravado pelo fato de permanecer sozinho na solitária”, diz Carlos na publicação.

Na mesma manifestação, o vereador informou que a defesa do ex-presidente protocolou, no fim de semana, um novo pedido de prisão domiciliar humanitária junto ao Supremo Tribunal Federal.

Segundo ele, até o momento da postagem, o requerimento ainda não havia sido analisado pela Corte.

Além do relato, Carlos Bolsonaro divulgou uma imagem que, segundo ele, mostraria Jair Bolsonaro durante uma das crises de vômito. O parlamentar atribuiu os problemas de saúde às sequelas da facada sofrida pelo então candidato à Presidência da República em 2018, durante a campanha eleitoral.

Veja a publicação: