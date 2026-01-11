Após ameaça de Trump, presidente da Cuba defende soberania do país

- Foto: Adalberto Roque/AFP

Miguel Díaz-Canel, o presidente da Cuba, rebateu a ameaça do líder dos Estados Unidos, Donald Trump. Através de uma publicação na rede social X, neste domingo, 11, ele defendeu a soberania e independência do país.

“Cuba é uma nação livre, independente e soberana. Ninguém dita o que fazemos. Cuba não ataca; tem sido atacada pelos EUA durante 65 anos, e não ameaça; prepara-se, pronta para defender a pátria até a última gota de sangue”, rebateu o governante cubano.

Ameaça de Trump

Momentos antes, Donald Trump afirmou que “não haverá mais petróleo nem dinheiro para Cuba” vindo da Venezuela após a captura de Nicolás Maduro. Assim, o presidente dos EUA sugeriu que Havana, capital da Cuba, fizesse um acordo com Washington, capital americana "antes que seja tarde demais".

A ameaça se deu diante dos planos de Trump de tornar os EUA governante da Venezuela até uma transição política, tendo em vista que o governo americano capturou o presidente Maduro, em 3 de janeiro.