Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

HONESTIDADE RECOMPENSA

Pix de R$ 200 mil por engano muda destino de estudante

Jovem estava vivendo do seguro-desemprego

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

05/02/2026 - 7:45 h | Atualizada em 05/02/2026 - 7:56

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Estudante estava vivendo do seguro-desemprego
Estudante estava vivendo do seguro-desemprego -

Após devolver Pix de R$ 200 mil enviado por engano e o caso ganhar repercussão, o estudante Leandro Pinheiro, de 25 anos, conseguiu um emprego. Ele, que mora em Goiânia há cerca de um ano e estava vivendo do seguro-desemprego, começou a trabalhar como estoquista e declarou que se sente recompensado.

Segundo o jovem, antes de receber o dinheiro, ele já estava procurando emprego e enviando currículos. “No dia em que o dinheiro caiu, eu fiz a entrevista. Quando foi na terça-feira, deu a repercussão, mas o rapaz que fez a entrevista falou: ‘Eu vi toda a sua repercussão. Eu estava torcendo para o seu processo todo seletivo’”, relatou o jovem.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leandro contou ao g1 que não utilizava a conta e que ficou sabendo do depósito após receber uma ligação do empresário que fez a transferência por engano. O caso aconteceu no dia 16 de janeiro, e a devolução no dia 20.

Leia Também:

Estudantes de medicina podem ser proibidos de realizar atendimentos
Nova bolsa federal apoia estudantes de medicina de baixa renda
Estudante sofre revelação inusitada ao tentar se consultar no SUS

De acordo com o rapaz, o empresário explicou, durante a ligação, que havia comprado uma carreta de bovinos e entrou em desespero ao perceber que errou na hora de fazer a transferência para o número do vendedor.

A conta de Leandro foi bloqueada por conta do alto valor. Foi preciso entrar em contato com o banco para explicar a situação e pedir o estorno do valor para o proprietário do dinheiro.

Após devolver o PIX, Leandro contou que o empresário ficou grato e pagou uma compensação financeira ao rapaz de R$ 1 mil.

Sonho

Leandro Pinheiro busca se aperfeiçoar na área que escolheu, o curso Técnico em Enfermagem, visando melhores oportunidades de trabalho. Ele contou que foi para Goiânia, onde mora um irmão, para realizar o sonho de estudar enfermagem.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Estudante pix

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Estudante estava vivendo do seguro-desemprego
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Estudante estava vivendo do seguro-desemprego
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

Estudante estava vivendo do seguro-desemprego
Play

Idosa é atropelada por motorista nu e bêbado; veja vídeo

Estudante estava vivendo do seguro-desemprego
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

x