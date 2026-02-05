Pix de R$ 200 mil por engano muda destino de estudante

Estudante estava vivendo do seguro-desemprego - Foto: Arquivo pessoal | Leandro Pinheiro

Após devolver Pix de R$ 200 mil enviado por engano e o caso ganhar repercussão, o estudante Leandro Pinheiro, de 25 anos, conseguiu um emprego. Ele, que mora em Goiânia há cerca de um ano e estava vivendo do seguro-desemprego, começou a trabalhar como estoquista e declarou que se sente recompensado.

Segundo o jovem, antes de receber o dinheiro, ele já estava procurando emprego e enviando currículos. “No dia em que o dinheiro caiu, eu fiz a entrevista. Quando foi na terça-feira, deu a repercussão, mas o rapaz que fez a entrevista falou: ‘Eu vi toda a sua repercussão. Eu estava torcendo para o seu processo todo seletivo’”, relatou o jovem.

Leandro contou ao g1 que não utilizava a conta e que ficou sabendo do depósito após receber uma ligação do empresário que fez a transferência por engano. O caso aconteceu no dia 16 de janeiro, e a devolução no dia 20.

De acordo com o rapaz, o empresário explicou, durante a ligação, que havia comprado uma carreta de bovinos e entrou em desespero ao perceber que errou na hora de fazer a transferência para o número do vendedor.

A conta de Leandro foi bloqueada por conta do alto valor. Foi preciso entrar em contato com o banco para explicar a situação e pedir o estorno do valor para o proprietário do dinheiro.

Após devolver o PIX, Leandro contou que o empresário ficou grato e pagou uma compensação financeira ao rapaz de R$ 1 mil.

Sonho

Leandro Pinheiro busca se aperfeiçoar na área que escolheu, o curso Técnico em Enfermagem, visando melhores oportunidades de trabalho. Ele contou que foi para Goiânia, onde mora um irmão, para realizar o sonho de estudar enfermagem.