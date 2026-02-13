Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Sem pix? Nubank e outros bancos vão suspender serviços no carnaval

Agências não funcionarão nos dias 16 e 17 de fevereiro; atendimento presencial retorna na Quarta-feira de Cinzas

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

13/02/2026 - 21:52 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Nubank, Itaú e Caixa terão mudanças no funcionamento
Nubank, Itaú e Caixa terão mudanças no funcionamento -

Quem já está pensando no Carnaval de 2026 precisa incluir um detalhe no planejamento: os bancos vão alterar o funcionamento durante o período. Instituições como Nubank, Itaú Unibanco e Caixa Econômica Federal, assim como outras do país, não terão atendimento presencial nos dias 16 e 17 de fevereiro, segunda e terça-feira.

As agências reabrem apenas na quarta-feira de Cinzas, 18 de fevereiro, a partir das 12h (horário de Brasília).

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A mudança acompanha o ponto facultativo tradicional do período carnavalesco e afeta diretamente quem depende de serviços presenciais.

O que muda nas operações bancárias

Durante os dois dias de fechamento, procedimentos feitos nas agências, como compensação bancária e transferências via TED, não serão processados.

Por outro lado, o sistema Pix seguirá operando normalmente, 24 horas por dia. A ferramenta digital garante que transferências e pagamentos continuem sendo realizados mesmo com as agências fechadas.

Leia Também:

Mais de 5 mil chaves Pix foram vazadas de banco no Brasil
Assaí fecha parceria com Mercado Livre e muda estratégia de vendas no Brasil
Vale-alimentação e vale-refeição terão drástica mudança de operação; entenda
Bolsa Família paga parcela de fevereiro a NIS final 2

Contas com vencimento no feriado

Boletos com vencimento nos dias 16 ou 17 de fevereiro — como contas de água, luz e telefone — poderão ser pagos no dia 18, sem aplicação de multa ou juros.

Já no caso de tributos e impostos, a recomendação é antecipar o pagamento para evitar encargos. A orientação segue o padrão adotado em outros feriados bancários ao longo do ano.

Como evitar transtornos durante o Carnaval

A principal recomendação é utilizar os canais digitais, como aplicativos e internet banking, para realizar transações sem precisar se deslocar até uma agência.

Os caixas eletrônicos também devem continuar funcionando, permitindo acesso a serviços essenciais.

Com o país em clima de festa, o setor bancário entra em ritmo diferenciado. Por isso, organizar pagamentos e transferências com antecedência é a melhor forma de garantir tranquilidade financeira durante os dias de folia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carnaval economia Nubank

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Nubank, Itaú e Caixa terão mudanças no funcionamento
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Nubank, Itaú e Caixa terão mudanças no funcionamento
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Nubank, Itaú e Caixa terão mudanças no funcionamento
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Nubank, Itaú e Caixa terão mudanças no funcionamento
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x