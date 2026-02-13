Sem pix? Nubank e outros bancos vão suspender serviços no carnaval

Siga o A TARDE no Google

Nubank, Itaú e Caixa terão mudanças no funcionamento - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

Quem já está pensando no Carnaval de 2026 precisa incluir um detalhe no planejamento: os bancos vão alterar o funcionamento durante o período. Instituições como Nubank, Itaú Unibanco e Caixa Econômica Federal, assim como outras do país, não terão atendimento presencial nos dias 16 e 17 de fevereiro, segunda e terça-feira.

As agências reabrem apenas na quarta-feira de Cinzas, 18 de fevereiro, a partir das 12h (horário de Brasília).

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A mudança acompanha o ponto facultativo tradicional do período carnavalesco e afeta diretamente quem depende de serviços presenciais.

O que muda nas operações bancárias

Durante os dois dias de fechamento, procedimentos feitos nas agências, como compensação bancária e transferências via TED, não serão processados.

Por outro lado, o sistema Pix seguirá operando normalmente, 24 horas por dia. A ferramenta digital garante que transferências e pagamentos continuem sendo realizados mesmo com as agências fechadas.

Contas com vencimento no feriado



Boletos com vencimento nos dias 16 ou 17 de fevereiro — como contas de água, luz e telefone — poderão ser pagos no dia 18, sem aplicação de multa ou juros.

Já no caso de tributos e impostos, a recomendação é antecipar o pagamento para evitar encargos. A orientação segue o padrão adotado em outros feriados bancários ao longo do ano.

Como evitar transtornos durante o Carnaval

A principal recomendação é utilizar os canais digitais, como aplicativos e internet banking, para realizar transações sem precisar se deslocar até uma agência.

Os caixas eletrônicos também devem continuar funcionando, permitindo acesso a serviços essenciais.

Com o país em clima de festa, o setor bancário entra em ritmo diferenciado. Por isso, organizar pagamentos e transferências com antecedência é a melhor forma de garantir tranquilidade financeira durante os dias de folia.