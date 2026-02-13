Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DINHEIRO NA CONTA

Bolsa Família paga parcela de fevereiro a NIS final 2

Valor médio do benefício pago nesta sexta, 13, está em R$ 690

Redação

Por Redação

13/02/2026 - 8:03 h | Atualizada em 13/02/2026 - 8:17

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Cartão do Bolsa Família
Cartão do Bolsa Família -

Os beneficiários do Bolsa Família com Número de Inscrição Social (NIS) de final 2 recebem a parcela de fevereiro nesta sexta-feira, 13, segundo informações da Caixa Econômica Federal.

O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com os adicionais previstos o valor médio do benefício sobe para R$ 690,01.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além da parcela básica, o programa prevê o pagamento de três adicionais. Entre eles, o Benefício Variável Familiar Nutriz, que garante seis parcelas de R$ 50 às mães de bebês de até 6 meses, com o objetivo de assegurar a alimentação da criança.

O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a gestantes e nutrizes (mães que amamentam), outro de R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos e mais R$ 150 por criança de até 6 anos.

Leia Também:

Flávio garante que Bolsa Família não será encerrado se ele for eleito
Bolsa Família sofrerá alterações em fevereiro; veja novo calendário
Influenciador angolano é preso ao tentar fraudar Bolsa Família

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 18,84 milhões de famílias, com gasto de R$ 13 bilhões.

Como saber se tenho direito?

O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, utilizado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsa Família caixa econômica federal caixa tem governo Lula nis

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cartão do Bolsa Família
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

Cartão do Bolsa Família
Play

Vídeo: homem espanca companheira com socos e mata-leão em elevador

Cartão do Bolsa Família
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Cartão do Bolsa Família
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

x