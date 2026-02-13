DINHEIRO NA CONTA
Bolsa Família paga parcela de fevereiro a NIS final 2
Valor médio do benefício pago nesta sexta, 13, está em R$ 690
Por Redação
Os beneficiários do Bolsa Família com Número de Inscrição Social (NIS) de final 2 recebem a parcela de fevereiro nesta sexta-feira, 13, segundo informações da Caixa Econômica Federal.
O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com os adicionais previstos o valor médio do benefício sobe para R$ 690,01.
Além da parcela básica, o programa prevê o pagamento de três adicionais. Entre eles, o Benefício Variável Familiar Nutriz, que garante seis parcelas de R$ 50 às mães de bebês de até 6 meses, com o objetivo de assegurar a alimentação da criança.
O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a gestantes e nutrizes (mães que amamentam), outro de R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos e mais R$ 150 por criança de até 6 anos.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 18,84 milhões de famílias, com gasto de R$ 13 bilhões.
Como saber se tenho direito?
O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, utilizado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.
