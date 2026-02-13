Assaí fecha parceria com Mercado Livre e muda estratégia de vendas no Brasil

O Assaí fechou uma parceria estratégica com o Mercado Livre para comercializar seus produtos dentro do marketplace da plataforma. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 12, e marca a entrada do atacarejo em um novo modelo de operação digital.

O acordo será estruturado no formato de fulfillment. Na prática, o Assaí ficará responsável por abastecer os centros de distribuição da empresa parceira, enquanto o Mercado Livre assume armazenamento, separação, preparação e entrega dos pedidos aos consumidores.

Os valores e condições financeiras do contrato não foram divulgados.

Operação começa pelo Sudeste

A previsão é que as vendas tenham início no segundo trimestre deste ano, com atendimento inicial concentrado na região Sudeste. A expansão para as demais regiões deve acontecer gradualmente, com expectativa de cobertura nacional até o fim de 2026.

A partir de março, o Assaí (ASAI) passa a ofertar cerca de 400 SKUs de produtos não perecíveis dentro da plataforma. Os itens ficarão armazenados em três Centros de Distribuição do Mercado Livre localizados em São Paulo. Até o final do ano, a operação deve alcançar todo o país.

Enquanto os CDs regionais não estiverem integrados à parceria, as entregas para outras regiões sairão de São Paulo, o que pode acrescentar aproximadamente um dia ao prazo inicial.

Mix inicial prioriza itens de alta demanda



O portfólio disponível no marketplace será composto, inicialmente, por produtos não perecíveis com alta recorrência de compra e maior valor agregado. Estão incluídas categorias como mercearia seca, limpeza, bebidas e itens selecionados não alimentares.

Além das vendas ao consumidor final, o acordo também prevê que as 312 lojas da rede utilizem o marketplace para adquirir suprimentos e insumos operacionais.

Frete grátis e benefícios para assinantes

O frete gratuito será concedido em compras a partir de R$ 199, seguindo a política já aplicada pelo Mercado Livre na categoria de supermercados (Full Super).

Atualmente, a estrutura logística da companhia permite que 52% das entregas sejam realizadas no mesmo dia ou no dia seguinte, e 80% em até dois dias.

Clientes assinantes do programa Meli+ terão direito a cashback no Mercado Pago ao comprarem produtos do Assaí, ampliando os benefícios entre as duas empresas.

Assaí anuncia parceria com Mercado Livre | Foto: Divulgação / Mercado Livre

Parceria é anunciada junto aos resultados financeiros



A novidade foi divulgada durante a apresentação dos resultados financeiros de 2025. No quarto trimestre, o Assaí registrou receita de R$ 22,8 bilhões, crescimento de 0,9% em relação ao mesmo período de 2024. Analistas atribuem a pressão no desempenho ao cenário macroeconômico, com deflação de alimentos e alto nível de endividamento das famílias.

Para Belmiro Gomes, CEO do Assaí, transferir a logística para um especialista é uma decisão estratégica. Já Fernando Yunes, do Mercado Livre, destacou que o Assaí se torna o primeiro atacadista de abrangência nacional a contar com uma oferta nacional de e-commerce com a plataforma como parceira.

Rede também aposta em farmácias nas lojas

Além da parceria digital, o Assaí anunciou a abertura de farmácias em 93 unidades da rede. O projeto-piloto começa ainda neste primeiro semestre e inclui um espaço dedicado ao segmento fitness, com produtos como creatina, whey protein e alimentos proteicos.