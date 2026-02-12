Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BALANÇO 2025

Banco leva calote bilionário de R$ 3,6 bi de uma única empresa

A inadimplência acima de 90 dias alcançou 5,17%, e foi especificamente devido uma empresa do segmento Atacado

Carla Melo

Por Carla Melo

12/02/2026 - 17:49 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Em 2025, o BB registrou lucro líquido de R$ 20,7 bilhões
Em 2025, o BB registrou lucro líquido de R$ 20,7 bilhões -

O Banco do Brasil (BB) informou em seu balanço do quarto trimestre de 2025, nesta quarta-feira, 11, que sofreu um calote de R$ 3,6 bilhões de uma única empresa, o que afetou o quadro de inadimplência da instituição financeira.

De acordo com a instituição, a inadimplência acima de 90 dias alcançou 5,17%, e foi especificamente na carteira de TVM por uma empresa do segmento Atacado. O Banco do Brasil, entretanto, não informou qual foi a entidade.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O efeito foi tamanho, que a instituição informou que desconsiderando o caso, o indicador seria de 4,88%. “O índice de cobertura encerrou dezembro/25 em 155,4%, excluindo-se o caso específico de 164,7%”, disse o banco no balanço.

De acordo com o relatório, a carteira de crédito foi revisada desde Dezembro/24, com a série reconstruída de forma retroativa, passando a incluir no seu saldo os Títulos e Valores Mobiliários (TVM) com características de crédito.

Leia Também:

Por que gigantes do VA e VR estão se rebelando contra novas regras?
Vinho europeu com preço de nacional? Saiba como tratado histórico vai mexer no seu bolso
Banco do Brasil divulga balanço financeiro com queda de 45% nos lucros

O índice de cobertura encerrou dezembro/25 em 155,4%, excluindo-se o caso específico de 164,7%.

Em 2025, o BB registrou lucro líquido de R$ 20,7 bilhões, dentro da faixa projetada pelo próprio banco, entre R$ 18 bilhões e R$ 21 bilhões, informou a instituição. O resultado representa queda de 45,4% em relação a 2024.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Análise de Créditos balanço financeiro Banco do Brasil inadimplência lucro líquido Títulos e Valores Mobiliários

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Em 2025, o BB registrou lucro líquido de R$ 20,7 bilhões
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Em 2025, o BB registrou lucro líquido de R$ 20,7 bilhões
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Em 2025, o BB registrou lucro líquido de R$ 20,7 bilhões
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Em 2025, o BB registrou lucro líquido de R$ 20,7 bilhões
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x