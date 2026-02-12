BALANÇO 2025
Banco leva calote bilionário de R$ 3,6 bi de uma única empresa
A inadimplência acima de 90 dias alcançou 5,17%, e foi especificamente devido uma empresa do segmento Atacado
Por Carla Melo
O Banco do Brasil (BB) informou em seu balanço do quarto trimestre de 2025, nesta quarta-feira, 11, que sofreu um calote de R$ 3,6 bilhões de uma única empresa, o que afetou o quadro de inadimplência da instituição financeira.
De acordo com a instituição, a inadimplência acima de 90 dias alcançou 5,17%, e foi especificamente na carteira de TVM por uma empresa do segmento Atacado. O Banco do Brasil, entretanto, não informou qual foi a entidade.
O efeito foi tamanho, que a instituição informou que desconsiderando o caso, o indicador seria de 4,88%. “O índice de cobertura encerrou dezembro/25 em 155,4%, excluindo-se o caso específico de 164,7%”, disse o banco no balanço.
De acordo com o relatório, a carteira de crédito foi revisada desde Dezembro/24, com a série reconstruída de forma retroativa, passando a incluir no seu saldo os Títulos e Valores Mobiliários (TVM) com características de crédito.
Em 2025, o BB registrou lucro líquido de R$ 20,7 bilhões, dentro da faixa projetada pelo próprio banco, entre R$ 18 bilhões e R$ 21 bilhões, informou a instituição. O resultado representa queda de 45,4% em relação a 2024.
