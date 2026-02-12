Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Tem conta vencida há mais de 90 dias? Sua luz não pode ser cortada

Regra da ANEEL impede suspensão por dívidas antigas

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

12/02/2026 - 16:22 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Resolução limita interrupção ao débito recente
Resolução limita interrupção ao débito recente -

O medo de ter a energia elétrica suspensa por falta de pagamento ainda é uma das maiores angústias dos consumidores. O que pouca gente sabe é que existe uma regra que impõe limites claros às distribuidoras — e ela pode mudar completamente a forma como dívidas antigas são tratadas.

Pelas normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), contas vencidas há mais de 90 dias não podem motivar o corte do fornecimento.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O que diz a regra dos 90 dias

A determinação está prevista na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece direitos e deveres tanto dos consumidores quanto das concessionárias.

De acordo com o texto, a suspensão do serviço só é permitida em caso de inadimplência recente. Ou seja, o débito precisa ser atual. Mesmo assim, a empresa deve cumprir exigências formais antes de interromper o fornecimento.

As dívidas antigas continuam existindo e podem ser cobradas, mas por meios adequados — não por meio da interrupção de um serviço considerado essencial.

Leia Também:

Por que gigantes do VA e VR estão se rebelando contra novas regras?
Vinho europeu com preço de nacional? Saiba como tratado histórico vai mexer no seu bolso
Banco do Brasil divulga balanço financeiro com queda de 45% nos lucros
Cafés especiais do Brasil invadem o deserto e devem movimentar US$ 254 milhões

Aviso prévio é obrigatório

Além do limite de 90 dias, a distribuidora precisa comunicar o consumidor com antecedência mínima de 15 dias. A notificação deve ocorrer na própria fatura ou por outro canal que permita comprovação.

Sem esse aviso formal, o corte é considerado irregular.

A própria ANEEL reforça que a energia elétrica é um serviço indispensável à dignidade humana, o que exige critérios rigorosos para qualquer suspensão.

Entendimento do STJ reforça proteção

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que o corte não pode ser utilizado como forma de pressionar o pagamento de débitos antigos.

Quando isso ocorre, há violação ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesses casos, a empresa deve recorrer a instrumentos legais de cobrança, como parcelamentos ou ações judiciais.

O que fazer se o corte for indevido

Se o fornecimento for suspenso de maneira irregular, a orientação é registrar reclamação imediata junto à concessionária e também à ANEEL, pelo telefone 167 ou pelo site oficial da agência.

O consumidor ainda pode procurar o Procon do seu estado ou ingressar com ação judicial.

Atualizações recentes da agência reguladora mantêm o entendimento dos 90 dias, reforçando que a cobrança deve respeitar o equilíbrio entre o direito da empresa e a proteção do consumidor.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil conta de energia economia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Resolução limita interrupção ao débito recente
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Resolução limita interrupção ao débito recente
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Resolução limita interrupção ao débito recente
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Resolução limita interrupção ao débito recente
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x