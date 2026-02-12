ECONOMIA
C&A anuncia fechamento de 24 lojas e empregados ficam ameaçados
Reestruturação prevê cortes até 2026 e inclui encerramento de unidades
Por Iarla Queiroz
A C&A surpreendeu funcionários e o mercado ao confirmar o fechamento de dezenas de unidades na França. O anúncio, feito no fim do ano passado, prevê o encerramento de 24 lojas em 2026 e coloca em risco mais de 300 postos de trabalho.
A decisão atinge uma das maiores redes do setor de vestuário, com presença consolidada também no Brasil.
Reestruturação em larga escala
Segundo a empresa, a medida faz parte de um amplo processo de reestruturação. Atualmente, a C&A mantém cerca de 1.500 funcionários na França, e mais de 300 vagas podem ser afetadas com o plano.
Além das lojas próprias, o grupo pretende encerrar as atividades de aproximadamente 50 unidades instaladas dentro de redes parceiras, como Carrefour e Auchan.
Em alguns casos específicos, a estratégia será diferente. Na loja localizada na Rue Saint-Catherine, em Bordeaux, por exemplo, a administração optou por manter a operação, mas com redução de custos.
Crise no setor pressiona grandes marcas
O movimento não ocorre de forma isolada. A indústria de vestuário na França enfrenta um período de forte retração, cenário que já levou outras marcas tradicionais a encerrarem atividades, como Camaïeu, Pimkie, Jennyfer e Kookaï.
A C&A afirma que o objetivo é assegurar a continuidade da marca diante de um mercado que segue em declínio.
Empresa promete pacote de apoio
Em comunicado oficial, a companhia declarou que o plano busca tornar a operação mais competitiva e preservar o futuro da marca no país.
A empresa informou ainda que pretende negociar um pacote de apoio social com representantes dos funcionários, incluindo propostas de realocação e medidas de suporte para os trabalhadores afetados.
“Este plano visa melhorar a competitividade da C&A na França e garantir o futuro da marca em um mercado de vestuário francês que continua em declínio e no qual a C&A França está enfrentando dificuldades, apesar dos ajustes anteriores. Um pacote abrangente de apoio social será negociado com os representantes dos funcionários, incluindo propostas de realocação e medidas de suporte”, declarou a companhia.
