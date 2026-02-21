Menu
VEJA O QUE MUDA

Fim do tarifaço? Trump faz novo anúncio sobre tarifa global

Republicano reage a decisão da Suprema Corte dos EUA

Ane Catarine

Por Ane Catarine

21/02/2026 - 15:32 h | Atualizada em 21/02/2026 - 15:42

Presidente dos EUA, Donald Trump
Presidente dos EUA, Donald Trump -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado, 21, que elevará astarifas globais de 10% para 15%, com efeito imediato. A medida foi divulgada na rede social Truth Social, após decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que considerou ilegal o tarifaço imposto pelo governo nos últimos meses.

Na publicação, Trump afirmou que irá “elevar a tarifa mundial de 10% sobre países, muitos dos quais vêm explorando os EUA há décadas, para o nível totalmente permitido e legalmente testado de 15%”.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ele acrescentou que, nos próximos meses, o governo definirá e anunciará novas tarifas “legalmente permitidas”, dando continuidade ao que classificou como um processo bem-sucedido de fortalecimento da economia americana.

Trump também voltou a criticar a decisão da Suprema Corte dos EUA, que classificou como "ridícula, mal redigida e extraordinariamente antiamericana".

As novas tarifas só poderão permanecer em vigor por cerca de 150 dias, quando o governo deverá buscar a aprovação do Congresso.

Entenda a decisão da Suprema Corte

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, por seis votos a três, que a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês) não autoriza o presidente a impor tarifas comerciais.

Segundo a Corte, a Constituição americana atribui ao Congresso a competência para instituir e arrecadar impostos, taxas e tributos, incluindo tarifas de importação.

