Fim do tarifaço? Trump faz novo anúncio sobre tarifa global
Republicano reage a decisão da Suprema Corte dos EUA
Por Ane Catarine
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado, 21, que elevará astarifas globais de 10% para 15%, com efeito imediato. A medida foi divulgada na rede social Truth Social, após decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que considerou ilegal o tarifaço imposto pelo governo nos últimos meses.
Na publicação, Trump afirmou que irá “elevar a tarifa mundial de 10% sobre países, muitos dos quais vêm explorando os EUA há décadas, para o nível totalmente permitido e legalmente testado de 15%”.
Ele acrescentou que, nos próximos meses, o governo definirá e anunciará novas tarifas “legalmente permitidas”, dando continuidade ao que classificou como um processo bem-sucedido de fortalecimento da economia americana.
Trump também voltou a criticar a decisão da Suprema Corte dos EUA, que classificou como "ridícula, mal redigida e extraordinariamente antiamericana".
As novas tarifas só poderão permanecer em vigor por cerca de 150 dias, quando o governo deverá buscar a aprovação do Congresso.
Entenda a decisão da Suprema Corte
A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, por seis votos a três, que a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês) não autoriza o presidente a impor tarifas comerciais.
Segundo a Corte, a Constituição americana atribui ao Congresso a competência para instituir e arrecadar impostos, taxas e tributos, incluindo tarifas de importação.
