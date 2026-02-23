Menu
POLÍTICA

Lula reage a novo tarifaço de Trump: "Usa comércio como arma"

Presidente do Brasil falou sobre o assunto durante agenda na Coreia do Sul

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

23/02/2026 - 9:09 h

Presidentes dos EUA e do Brasil, Donald Trump e Lula
Presidentes dos EUA e do Brasil, Donald Trump e Lula -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou indiretamente o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, pela tentativa de usar "o comércio como arma", após o republicano anunciar novas tarifas globais de 15%.

Na última semana, Trump anunciou tarifas globais de 10% após a Suprema Corte dos EUA derrubar tarifaço aplicado anteriormente. Nesse sábado, 21, o republicano subiu o percentual da tarifa para 15%.

urante fórum empresarial na Coreia do Sul, nesta segunda-feira, 23, Lula afirmou que as melhores respostas para a formação de acordos são o diálogo e a negociação.

“A melhor resposta à tentativa de usar o comércio como arma é mostrar que é possível alcançar entendimentos mutuamente benéficos por meio do diálogo e da negociação", afirmou Lula, em discurso.

"A relação entre o Brasil e a República da Coreia, dois países ligados por fortes laços humanos e vínculos empresariais, é a prova de que a confiança e a cooperação valem a pena”, completou.

Diversificação de parceiros

No mesmo discurso, o petista defendeu a diversificação de parceiros comerciais como forma de driblar o protecionismo.

“A resiliência de um país, especialmente em tempos de turbulência global e de retorno do protecionismo, depende da diversificação da sua base econômica e das suas relações comerciais. Vemos, na República da Coreia, um parceiro estratégico para atingir esses dois objetivos”, reforçou o petista.

Donald Trump Lula tarifaço

x