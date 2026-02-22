Lula quebra silêncio sobre desfile que o homenageou: “extraordinário”

Lula na Índia - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou neste domingo, 22, as críticas feitas pela oposição após o desfile da Acadêmicos de Niterói, que o homenageou na Marquês de Sapucaí, durante o Carnaval do Rio de Janeiro, na madrugada do último dia 15.

Questionado por jornalistas sobre o conteúdo da apresentação, Lula afirmou que não cabe a ele opinar sobre o desfile, pois “não é carnavalesco”, e ressaltou que foi apenas o homenageado.

"Eu não sou carnavalesco, eu não fiz, sabe, o samba-enredo, eu não cuidei dos carros alegóricos, eu apenas fui homenageado numa música maravilhosa. A música, na verdade, é uma homenagem à minha mãe”, afirmou o petista.

“Não cabia ao presidente dar palpite. Só cabia ao presidente da República aceitar ou não. E eu aceitei a homenagem”, completou.

As declarações foram dadas em Nova Déli, na Índia, onde Lula cumpria agenda oficial para participar de uma cúpula sobre inteligência artificial e de uma visita de Estado, a convite do primeiro-ministro Narendra Modi.

Desfile “extraordinário”

Apesar de a Acadêmicos de Niterói ter ficado em último lugar e ter sido rebaixada do Grupo Especial do carnaval do Rio de Janeiro, Lula afirmou que a escola realizou um trabalho “extraordinário”.

“Sou muito grato à escola. Muito grato. Quando eu voltar para São Paulo e para o Brasil, eu vou visitar a escola para agradecer a homenagem que eles prestaram, a saga da Dona Lindu, saindo do sertão de São Paulo. Só isso”, concluiu.