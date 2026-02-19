Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REBAIXADA!

Escola que homenageou Lula no Rio recebe apenas duas notas 10

Homenagem polemizou nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

19/02/2026 - 15:18 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Escola que homenageou Lula recebe apenas duas notas 10
Escola que homenageou Lula recebe apenas duas notas 10 -

Em 2026, a escola Acadêmicos de Niterói homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em seu desfile. No entanto, a agremiação não teve bom desempenho na apuração realizada nesta quarta-feira, 18, conquistando apenas duas notas 10 e sendo rebaixada de grupo.

As únicas notas máximas vieram no quesito samba-enredo, com a obra intitulada “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, que avalia a composição musical. Dois dos quatro jurados atribuíram nota 10.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Nos demais critérios, a escola perdeu pontos por problemas como acabamento considerado precário, falta de investimento e falhas na evolução. A agremiação obteve 29 pontos em Fantasia e 29,1 em Alegorias.

Leia Também:

Funcionários morrem por intoxicação com gás em fábrica da Ambev
Flávio Dino dá palavra final sobre supersalários no Congresso
Megaferrovia brasileira de 1.200 km já tem data para ser entregue

Ao todo, a escola perdeu pontos em todos os nove quesitos avaliados e somou 264,6 dos 270 pontos possíveis, terminando na última colocação.

Polêmica do enredo

Além do resultado na avenida, o enredo gerou forte repercussão nas redes sociais. Uma ala específica chamou atenção ao desfilar com fantasias que representavam famílias “tradicionais”, incluindo figuras que remetiam a evangélicos, ao agronegócio e a defensores da ditadura, dentro de latas de conserva.

A representação dividiu opiniões. Para críticos, a encenação foi vista como ofensiva. “Sem palavras. Esculacho. Inadmissível. Um absurdo”, escreveu um internauta. Já apoiadores consideraram a performance uma crítica política legítima. “Uma mini-aula de História do Brasil apresentada”, comentou outro usuário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

escola de samba Lula Rio de Janeiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Escola que homenageou Lula recebe apenas duas notas 10
Play

Navio bate em balsas em porto e tripulantes se jogam no mar; veja vídeo

Escola que homenageou Lula recebe apenas duas notas 10
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Escola que homenageou Lula recebe apenas duas notas 10
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

Escola que homenageou Lula recebe apenas duas notas 10
Play

Vídeo: homem espanca companheira com socos e mata-leão em elevador

x