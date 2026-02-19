Escola que homenageou Lula no Rio recebe apenas duas notas 10

Siga o A TARDE no Google

Escola que homenageou Lula recebe apenas duas notas 10 - Foto: Alex Ferro | Riotour

Em 2026, a escola Acadêmicos de Niterói homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em seu desfile. No entanto, a agremiação não teve bom desempenho na apuração realizada nesta quarta-feira, 18, conquistando apenas duas notas 10 e sendo rebaixada de grupo.

As únicas notas máximas vieram no quesito samba-enredo, com a obra intitulada “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, que avalia a composição musical. Dois dos quatro jurados atribuíram nota 10.

Nos demais critérios, a escola perdeu pontos por problemas como acabamento considerado precário, falta de investimento e falhas na evolução. A agremiação obteve 29 pontos em Fantasia e 29,1 em Alegorias.

Ao todo, a escola perdeu pontos em todos os nove quesitos avaliados e somou 264,6 dos 270 pontos possíveis, terminando na última colocação.

Polêmica do enredo

Além do resultado na avenida, o enredo gerou forte repercussão nas redes sociais. Uma ala específica chamou atenção ao desfilar com fantasias que representavam famílias “tradicionais”, incluindo figuras que remetiam a evangélicos, ao agronegócio e a defensores da ditadura, dentro de latas de conserva.

A representação dividiu opiniões. Para críticos, a encenação foi vista como ofensiva. “Sem palavras. Esculacho. Inadmissível. Um absurdo”, escreveu um internauta. Já apoiadores consideraram a performance uma crítica política legítima. “Uma mini-aula de História do Brasil apresentada”, comentou outro usuário.