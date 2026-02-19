Funcionários morrem por intoxicação com gás em fábrica da Ambev

Siga o A TARDE no Google

Dois funcionários morreram, nesta quarta-feira, 18, após em um acidente dentro de uma fábrica da cervejaria Ambev, localizada em Cachoeiras de Macacu, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Fábio Vargas Silva, de 36 anos, e o bombeiro civil Maxoel Fonseca Vidipo, de 41 anos, foram intoxicados com dióxido de carbono, segundo aponta a perícia.

Além deles, outros três trabalhadores também passaram mal ao inalar o gás e foram socorridos ao hospital. No entanto, após atendimento médico, eles foram liberados sem riscos.

A perícia técnica será realizada nesta quinta-feira, 19, e as partes envolvidas estão sendo ouvidas na delegacia local, onde o caso está sendo investigado. Não há informações sobre o que teria causado o acidente.

O que diz a Ambev?

Em nota, a Ambev lamentou o ocorrido e se solidarizou com os familiares e amigos e das vítimas. A empresa afirma estar prestando apoio aos parentes dos funcionários.

"A área onde ocorreu o fato está isolada e nenhum colaborador está em risco. Seguimos colaborando integralmente com as autoridades e acompanhando de perto a apuração dos fatos", disse trecho da nota da cervejaria.