Anel de fogo: eclipse solar vai acontecer em meio ao Carnaval 2027

Eclipse solar anular - Foto: Depositphotos.com /Sbhaumik

O último eclipse solar anular de 2026, ocorrido na terça-feira, 17, não pôde ser observado do Brasil. A falta de visibilidade já era prevista por especialistas, pois o fenômeno foi visto de forma total apenas em regiões remotas da Antártida, devido ao trajeto da sombra projetada pela Lua. No entando, o espetáculo astronômico deve se repetir em 6 de fevereiro de 2027.

A data do novo fenômeno coincidirá com o Carnaval de 2027, celebrado entre 5 e 10 de fevereiro. Diferentemente do evento recente, há previsão de que o fenômeno possa ser observado do Brasil, dependendo das condições climáticas e da posição geográfica.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Conhecido como “anel de fogo”, o eclipse solar anular ocorre quando a Lua se alinha entre a Terra e o Sol, mas está em um ponto mais distante de sua órbita. Por isso, ela não consegue encobrir completamente o disco solar, deixando visível um anel luminoso ao redor de sua silhueta, um dos efeitos visuais mais marcantes da astronomia.

De acordo com especialistas, para observar o próximo eclipse com segurança, será fundamental utilizar óculos com filtro solar apropriado ou equipamentos certificados, já que olhar diretamente para o Sol sem proteção pode causar danos à visão.

Calendário astronômico 2026: O que vem por aí?

O eclipse de fevereiro é apenas o começo de um ano agitado para a astronomia. Confira outras datas para marcar na agenda:

3 de março: Eclipse Lunar Total. Conhecido como “Lua de Sangue”, o satélite ganhará tons avermelhados e será visível em grande parte do mundo, incluindo as Américas.

12 de agosto: Eclipse Solar Total. Este é um dos eventos mais aguardados, onde o dia se transformará em noite por alguns minutos em países como Portugal, Espanha e Islândia.