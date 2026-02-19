Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Anel de fogo: eclipse solar vai acontecer em meio ao Carnaval 2027

Fenômeno ocorre quando a Lua se alinha entre a Terra e o Sol

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

19/02/2026 - 11:59 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Eclipse solar anular
Eclipse solar anular -

O último eclipse solar anular de 2026, ocorrido na terça-feira, 17, não pôde ser observado do Brasil. A falta de visibilidade já era prevista por especialistas, pois o fenômeno foi visto de forma total apenas em regiões remotas da Antártida, devido ao trajeto da sombra projetada pela Lua. No entando, o espetáculo astronômico deve se repetir em 6 de fevereiro de 2027.

A data do novo fenômeno coincidirá com o Carnaval de 2027, celebrado entre 5 e 10 de fevereiro. Diferentemente do evento recente, há previsão de que o fenômeno possa ser observado do Brasil, dependendo das condições climáticas e da posição geográfica.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Conhecido como “anel de fogo”, o eclipse solar anular ocorre quando a Lua se alinha entre a Terra e o Sol, mas está em um ponto mais distante de sua órbita. Por isso, ela não consegue encobrir completamente o disco solar, deixando visível um anel luminoso ao redor de sua silhueta, um dos efeitos visuais mais marcantes da astronomia.

De acordo com especialistas, para observar o próximo eclipse com segurança, será fundamental utilizar óculos com filtro solar apropriado ou equipamentos certificados, já que olhar diretamente para o Sol sem proteção pode causar danos à visão.

Leia Também:

Itaú fora do ar? Clientes relatam instabilidade no aplicativo
Brasil pode enfrentar calor extremo nos próximos dias
Praia brasileira está entre as melhores do mundo em 2026; saiba qual

Calendário astronômico 2026: O que vem por aí?

O eclipse de fevereiro é apenas o começo de um ano agitado para a astronomia. Confira outras datas para marcar na agenda:

3 de março: Eclipse Lunar Total. Conhecido como “Lua de Sangue”, o satélite ganhará tons avermelhados e será visível em grande parte do mundo, incluindo as Américas.

12 de agosto: Eclipse Solar Total. Este é um dos eventos mais aguardados, onde o dia se transformará em noite por alguns minutos em países como Portugal, Espanha e Islândia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anel de fogo calendário astronômico eclipse anular eclipse solar observação astronômica segurança ocular

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Eclipse solar anular
Play

Navio bate em balsas em porto e tripulantes se jogam no mar; veja vídeo

Eclipse solar anular
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Eclipse solar anular
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

Eclipse solar anular
Play

Vídeo: homem espanca companheira com socos e mata-leão em elevador

x