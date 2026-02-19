Praia brasileira está entre as melhores do mundo em 2026; saiba qual

Siga o A TARDE no Google

O Brasil aparece na 23ª posição - Foto: Fernando Maia / Riotur (Arquivo)

A praia de Isla Pasión, no México, foi eleita a melhor do mundo em 2026 pelo ranking anual do Tripadvisor, divulgado nesta terça-feira, 17. A lista reúne 24 destinos com base em avaliações e comentários feitos por usuários ao longo do último ano.

O Brasil aparece com a Praia de Ipanema, que ocupa a 23ª posição e é a única representante nacional no levantamento.

A Grécia se destacou no topo do ranking, com duas praias entre as três primeiras colocações.

1º lugar – Isla Pasión

Localizada em uma ilha isolada no Caribe mexicano, a praia é acessível por passeios de barco a partir de Cozumel. O destino combina águas cristalinas, areia branca e recifes de corais preservados, atraindo visitantes em busca de tranquilidade e contato com a natureza.

2º lugar – Praia de Elafonissi

Cartão-postal de Creta, Elafonissi é conhecida pela areia em tons rosados, fenômeno natural que varia conforme o clima e a época do ano, além das águas transparentes.

3º lugar – Lagoa de Balos

Também em Creta, a Lagoa de Balos reúne mar azul-turquesa e piscinas naturais formadas por bancos de areia. Segundo o Tripadvisor, a área teria servido de esconderijo para piratas no passado.

Brasil na lista

A Praia de Ipanema aparece na 23ª colocação. Um dos principais cartões-postais do país, o local é famoso pelo pôr do sol visto do Arpoador, tradição que reúne moradores e turistas na Zona Sul do Rio.

Melhores praias do mundo em 2026