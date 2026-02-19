RANKING
Praia brasileira está entre as melhores do mundo em 2026; saiba qual
Lista elencou 24 praias paradisíacas em diferentes continentes
Por Victoria Isabel
A praia de Isla Pasión, no México, foi eleita a melhor do mundo em 2026 pelo ranking anual do Tripadvisor, divulgado nesta terça-feira, 17. A lista reúne 24 destinos com base em avaliações e comentários feitos por usuários ao longo do último ano.
O Brasil aparece com a Praia de Ipanema, que ocupa a 23ª posição e é a única representante nacional no levantamento.
A Grécia se destacou no topo do ranking, com duas praias entre as três primeiras colocações.
1º lugar – Isla Pasión
Localizada em uma ilha isolada no Caribe mexicano, a praia é acessível por passeios de barco a partir de Cozumel. O destino combina águas cristalinas, areia branca e recifes de corais preservados, atraindo visitantes em busca de tranquilidade e contato com a natureza.
2º lugar – Praia de Elafonissi
Cartão-postal de Creta, Elafonissi é conhecida pela areia em tons rosados, fenômeno natural que varia conforme o clima e a época do ano, além das águas transparentes.
3º lugar – Lagoa de Balos
Também em Creta, a Lagoa de Balos reúne mar azul-turquesa e piscinas naturais formadas por bancos de areia. Segundo o Tripadvisor, a área teria servido de esconderijo para piratas no passado.
Brasil na lista
A Praia de Ipanema aparece na 23ª colocação. Um dos principais cartões-postais do país, o local é famoso pelo pôr do sol visto do Arpoador, tradição que reúne moradores e turistas na Zona Sul do Rio.
Melhores praias do mundo em 2026
- Isla Pasion (Cozumel, México)
- Praia de Elafonissi (Creta, Grécia)
- Lagoa de Balos (Creta, Grécia)
- Eagle Beach (Palmeira - Eagle Beach, Aruba)
- Praia da Falésia (Olhos de Água, Portugal)
- Praia da Banana (Phuket, Tailândia)
- La Jolla Cove (La Jolla, San Diego, Califórnia)
- Praia de La Pelosa (Sardenha, Itália)
- Praia de Manly (Sydney, Austrália)
- Colônia de pinguins da praia de Boulders (Simon's Town, África do Sul)
- Praia de Falassarna (Creta, Grécia)
- Platja De Muro (Maiorca, Espanha)
- Praia de Tobacco Bay (São Jorge, Bermudas)
- Praia de Paleokastritsa (Corfu, Grécia)
- Praia do Kite (Dubai, Emirados Árabes Unidos)
- Praia de Kelingking (Nusa Penida, Indonésia)
- Praia Clearwater (Clearwater, Flórida)
- Spiaggia dei Conigli (Lampedusa, Itália)
- Bondi Beach (Sydney, Austrália)
- Plaia de Maspalomas (Gran Canaria, Espanha)
- Poipu Beach Park (Kauai, Havaí)
- Praia de Palombaggia (Córsega, França)
- Praia de Ipanema (Rio de Janeiro, Brasil)
- Spiaggia La Cinta (Sardenha, Itália)
