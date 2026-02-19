Menu
BRASIL
RANKING

Praia brasileira está entre as melhores do mundo em 2026; saiba qual

Lista elencou 24 praias paradisíacas em diferentes continentes

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

19/02/2026 - 6:43 h

O Brasil aparece na 23ª posição
A praia de Isla Pasión, no México, foi eleita a melhor do mundo em 2026 pelo ranking anual do Tripadvisor, divulgado nesta terça-feira, 17. A lista reúne 24 destinos com base em avaliações e comentários feitos por usuários ao longo do último ano.

O Brasil aparece com a Praia de Ipanema, que ocupa a 23ª posição e é a única representante nacional no levantamento.

A Grécia se destacou no topo do ranking, com duas praias entre as três primeiras colocações.

1º lugar – Isla Pasión

Localizada em uma ilha isolada no Caribe mexicano, a praia é acessível por passeios de barco a partir de Cozumel. O destino combina águas cristalinas, areia branca e recifes de corais preservados, atraindo visitantes em busca de tranquilidade e contato com a natureza.

2º lugar – Praia de Elafonissi

Cartão-postal de Creta, Elafonissi é conhecida pela areia em tons rosados, fenômeno natural que varia conforme o clima e a época do ano, além das águas transparentes.

3º lugar – Lagoa de Balos

Também em Creta, a Lagoa de Balos reúne mar azul-turquesa e piscinas naturais formadas por bancos de areia. Segundo o Tripadvisor, a área teria servido de esconderijo para piratas no passado.

País ao lado do Brasil inaugura parque inspirado em Dragon Ball
Balneário no Nordeste atrai turistas por praias de águas cristalinas
Praia paradisíaca vira área privatizada após levantamento de muro

Brasil na lista

A Praia de Ipanema aparece na 23ª colocação. Um dos principais cartões-postais do país, o local é famoso pelo pôr do sol visto do Arpoador, tradição que reúne moradores e turistas na Zona Sul do Rio.

Melhores praias do mundo em 2026

  • Isla Pasion (Cozumel, México)
  • Praia de Elafonissi (Creta, Grécia)
  • Lagoa de Balos (Creta, Grécia)
  • Eagle Beach (Palmeira - Eagle Beach, Aruba)
  • Praia da Falésia (Olhos de Água, Portugal)
  • Praia da Banana (Phuket, Tailândia)
  • La Jolla Cove (La Jolla, San Diego, Califórnia)
  • Praia de La Pelosa (Sardenha, Itália)
  • Praia de Manly (Sydney, Austrália)
  • Colônia de pinguins da praia de Boulders (Simon's Town, África do Sul)
  • Praia de Falassarna (Creta, Grécia)
  • Platja De Muro (Maiorca, Espanha)
  • Praia de Tobacco Bay (São Jorge, Bermudas)
  • Praia de Paleokastritsa (Corfu, Grécia)
  • Praia do Kite (Dubai, Emirados Árabes Unidos)
  • Praia de Kelingking (Nusa Penida, Indonésia)
  • Praia Clearwater (Clearwater, Flórida)
  • Spiaggia dei Conigli (Lampedusa, Itália)
  • Bondi Beach (Sydney, Austrália)
  • Plaia de Maspalomas (Gran Canaria, Espanha)
  • Poipu Beach Park (Kauai, Havaí)
  • Praia de Palombaggia (Córsega, França)
  • Praia de Ipanema (Rio de Janeiro, Brasil)
  • Spiaggia La Cinta (Sardenha, Itália)

x