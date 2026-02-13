País ao lado do Brasil inaugura parque inspirado em Dragon Ball

Siga o A TARDE no Google

1º parque de Dragon Ball da América Latina - Foto: Prefeitura do Distrito de San Antonio

A franquia criada por Akira Toriyama vai ganhar um espaço temático na América Latina — e não será no Brasil. O Peru está construindo um parque inspirado no universo de Dragon Ball, com investimento superior a R$ 40 milhões.

O projeto está sendo desenvolvido no distrito de San Antonio, na região de Moquegua, no sul do país. A proposta une entretenimento familiar e incentivo ao turismo local.

O primeiro parque de Dragon Ball da América Latina



Batizado de “Z Park”, o espaço teve imagens divulgadas pela Prefeitura de San Antonio nas redes sociais. A estrutura contará com mais de 30 esculturas em tamanho real de personagens como Goku, Vegeta e Piccolo, espalhadas por uma área de 5,6 mil metros quadrados.

Além das estátuas, o parque terá brinquedos infláveis, áreas com jogos eletrônicos, pista de kart, quiosques de serviços e um espaço temático chamado “Casa do Mestre Kame”, uma das referências mais conhecidas do anime.

Investimento milionário e obras em andamento



De acordo com informações oficiais, o empreendimento recebeu mais de 26 milhões de sóis peruanos em recursos públicos — o equivalente a aproximadamente R$ 40,2 milhões.

Atualmente, o projeto está com 48% das obras concluídas. A parte estrutural já foi finalizada, enquanto uma equipe formada por 44 trabalhadores segue na fase de acabamento. A previsão é de que o parque seja entregue ainda neste ano.

Esculturas viram alvo de comentários



Um ponto que chamou atenção nas imagens divulgadas foi a qualidade das esculturas, considerada questionável por parte do público, o que acabou gerando piadas nas redes sociais.

Até o momento, não há confirmação sobre autorização oficial da Shueisha ou da Toei Animation para a utilização da marca, o que levanta dúvidas sobre a regularidade da atração.