VERÃO

Balneário no Nordeste atrai turistas por praias de águas cristalinas

Local ainda é conhecido por ser um lar natural de golfinhos

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

08/02/2026 - 19:50 h

Balneário famoso no Nordeste chama atenção por suas praias de águas azuis
Balneário famoso no Nordeste chama atenção por suas praias de águas azuis

Localizada no Rio Grande do Norte, uma das praias mais famosas do Nordeste pertence ao distrito do município de Tibau do Sul e está situada a 85 quilômetros da capital, Natal. O destino chama atenção pela geologia preservada e é uma das principais opções para quem busca viagens que unem natureza e lazer.

A famosa Praia de Pipa é marcada pela presença do Grupo Barreiras, formações sedimentares que criam paredões avermelhados e alaranjados de até 40 metros de altura à beira-mar, uma vista considerada única no Nordeste.

Outro destaque da região é o fato de ser um berçário natural de golfinhos. As enseadas protegidas das fortes correntes do Atlântico permitem que esses animais se aproximem diariamente da faixa de areia para se alimentar, tornando-se um atrativo à parte para turistas.

Disney fecha atração histórica após décadas; entenda o novo projeto
Praia paradisíaca vira área privatizada após levantamento de muro
Projeto de luxo promete transformar interior em novo destino turístico

Qual o ponto positivo de Pipa?

Entre os pontos positivos de Pipa está a possibilidade de conciliar tranquilidade durante o dia com uma vida noturna movimentada, concentrada no centro gastronômico do distrito.

O ritmo do local também pode ser percebido nos horários de caminhada entre as praias e no movimento constante de surfistas, que buscam as ondas frequentes da região.

Além disso, Pipa abriga uma impressionante diversidade de restaurantes de alta gastronomia, bares e lojas. A presença marcante de uma comunidade estrangeira faz com que diferentes idiomas sejam ouvidos pelas ruas, reforçando o caráter cosmopolita do destino.

"Para quê turista duro?": vereador defende taxa de acesso a cidade da Chapada Diamantina

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

