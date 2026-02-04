Disney fecha atração histórica após décadas; entenda o novo projeto

Siga o A TARDE no Google

Após quase três décadas em funcionamento, o Walt Disney World Resort anunciou o encerramento de uma das áreas mais tradicionais do Disney’s Animal Kingdom, em Orlando, na Flórida. A DinoLand USA teve suas atividades finalizadas oficialmente na segunda-feira, 2, abrindo caminho para um novo projeto temático previsto para os próximos anos.

O espaço dará lugar à área Tropical Americas, cuja inauguração está programada para 2027. A proposta é transportar os visitantes para o universo das Américas Tropicais, com referências às paisagens, culturas e à biodiversidade da América Central e da América do Sul.

Nova área será inspirada na América Latina

De acordo com a Disney, a Tropical Americas ocupará uma área de mais de 44 mil metros quadrados dentro do parque. O projeto prevê duas atrações principais: uma baseada na animação “Encanto” e outra inspirada na franquia “Indiana Jones”.

No caso da atração do arqueólogo mais famoso do cinema, os visitantes embarcarão em uma aventura ambientada em um templo maia, seguindo a linha de experiências imersivas já conhecidas nos parques da companhia.

Além disso, o novo espaço contará com um carrossel, uma grande fonte e um dos maiores restaurantes de serviço rápido de todo o Walt Disney World Resort.

Tropical Americas, nova área inspirada na América Latina | Foto: Divulgação / Disney

Fim de uma era para o Dinosaur



O encerramento da DinoLand USA também marca a despedida definitiva da atração Dinosaur, uma das mais emblemáticas do Animal Kingdom. Inaugurado em 1998, junto com a abertura do parque, o brinquedo teve sua última operação no sábado, 01, véspera do fechamento oficial da área.

Nas redes sociais, fãs relataram filas que ultrapassaram quatro horas no último dia de funcionamento, em uma espécie de despedida simbólica da atração.

Viagem ao período pré-histórico



O Dinosaur levava os visitantes a uma jornada no tempo, ambientada em cenários escuros e pré-históricos. A experiência acontecia a bordo de veículos adaptados, que percorriam cenas com animatrônicos de dinossauros, curvas fechadas e movimentos bruscos, simulando uma expedição em meio ao período jurássico.

Com o fechamento, a atração se despede após mais de duas décadas como uma das marcas do parque.

Parte de um plano bilionário da Disney



A transformação do Animal Kingdom integra um plano mais amplo de investimentos anunciado pela Disney em 2024. Ao todo, a companhia prevê aportar cerca de US$ 60 bilhões — aproximadamente R$ 313 bilhões — na divisão Disney Experiences até 2031.

O pacote inclui expansões nos parques temáticos, novos shows, paradas, restaurantes e a ampliação da frota da Disney Cruise Line.

Durante o evento D23 realizado no Brasil, Josh D’Amaro, então chairman da Disney Experiences, destacou a dimensão dos investimentos em entrevista à CNN . “Acho que as pessoas não têm ideia do quão agressivos vamos ser do ponto de vista de investimentos”, afirmou.