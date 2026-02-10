Menu
DO SAGRADO À ARTE

Bairro histórico de Salvador se transforma em novo destino cultural

Esqueça o óbvio: bairro histórico de Salvador se transforma em novo destino cultural

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

10/02/2026 - 13:54 h

bairro atrai visitantes interessados em cultura
bairro atrai visitantes interessados em cultura -

Tradicionalmente associado à fé e ao sincretismo religioso, o bairro do Bonfim, na região da Cidade Baixa de Salvador, vive um novo momento. Sem perder suas raízes históricas, o local tem se consolidado como um destino cultural vibrante, atraindo não só devotos, mas também quem busca arte, memória e vivências genuínas da capital baiana.

Fé, história e identidade cultural

Símbolo maior do bairro, a Basílica do Senhor do Bonfim segue como um dos principais cartões-postais de Salvador. A força da religiosidade, marcada pela procissão e pela tradicional Lavagem do Bonfim, traduz uma herança cultural que une fé, história e turismo, atraindo visitantes de diferentes perfis ao longo do ano.

Para além do aspecto religioso, o Bonfim está inserido em um contexto urbano carregado de história, com ruas que se conectam a atrações culturais e eventos espalhados pela Cidade Baixa. Nesse cenário, a arte e as expressões populares ganham espaço, acompanhando o ritmo cotidiano da cidade.

Turismo cultural em crescimento

A presença de murais, espaços tradicionais e o fluxo constante de visitantes interessados na cultura baiana têm impulsionado a valorização do bairro. O Bonfim passa a ser cada vez mais procurado por quem deseja experiências autênticas, onde turismo e identidade local caminham juntos.

Esse movimento acompanha a dinâmica de Salvador, reconhecida nacionalmente por suas manifestações artísticas e tradições afro-brasileiras. Com iniciativas locais voltadas à dança, à música e à interação comunitária, o Bonfim deixa de ser apenas um bairro tradicional e se firma como um destino imperdível de arte e cultura, ampliando o significado da experiência turística na capital baiana.

x