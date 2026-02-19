Menu
CAIU?

Itaú fora do ar? Clientes relatam instabilidade no aplicativo

Falha no sistema PIX gerou queixas nas redes sociais

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

19/02/2026 - 11:20 h

Itaú confirmou que o aplicativo da instituição financeira passou por instabilidade
O sistema de pagamentos Pix do Itaú Unibanco apresentou instabilidade na manhã desta quinta-feira, 19. Nas redes sociais, clientes relataram dificuldades para acessar a ferramenta pelo aplicativo e concluir transações.

Segundo o site DownDetector, que monitora falhas em serviços online, ao menos 300 reclamações haviam sido registradas até por volta das 10h15.

Em nota, o Itaú confirmou que o aplicativo passou por instabilidade, afetando parte dos clientes nas operações via Pix.

“O banco ressalta que está trabalhando para que as operações sejam normalizadas o mais rápido possível e pede desculpas aos clientes pelo inconveniente”, afirmou.

Até o momento, não há informações sobre o total de usuários impactados nem previsão oficial para a normalização completa do serviço.

Tags:

aplicativo bancário instabilidade Itaú Unibanco pix reclamação de clientes Serviços Financeiros

x