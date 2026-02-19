CAIU?
Itaú fora do ar? Clientes relatam instabilidade no aplicativo
Falha no sistema PIX gerou queixas nas redes sociais
Por Victoria Isabel
Siga o A TARDE no Google
O sistema de pagamentos Pix do Itaú Unibanco apresentou instabilidade na manhã desta quinta-feira, 19. Nas redes sociais, clientes relataram dificuldades para acessar a ferramenta pelo aplicativo e concluir transações.
Segundo o site DownDetector, que monitora falhas em serviços online, ao menos 300 reclamações haviam sido registradas até por volta das 10h15.
Em nota, o Itaú confirmou que o aplicativo passou por instabilidade, afetando parte dos clientes nas operações via Pix.
Leia Também:
“O banco ressalta que está trabalhando para que as operações sejam normalizadas o mais rápido possível e pede desculpas aos clientes pelo inconveniente”, afirmou.
Até o momento, não há informações sobre o total de usuários impactados nem previsão oficial para a normalização completa do serviço.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes