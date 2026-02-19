Menu
HOME > POLÍTICA
SAÚDE

Mais barato: Jerônimo busca na Ásia produção inédita de tratamento contra câncer

Governador deve firmar parcerias para produzir medicamentos oncológicos

Ane Catarine

Por Ane Catarine

19/02/2026 - 9:49 h | Atualizada em 19/02/2026 - 13:35

Governador Jerônimo Rodrigues
Governador Jerônimo Rodrigues -

Em busca de viabilizar a produção de medicamentos contra o câncer na Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) embarcou na noite de quarta-feira, 18, para a Índia, onde cumpre agenda ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A missão tem como objetivo firmar acordos para que a Bahia, por meio da Bahiafarma, produza medicamentos oncológicos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS), dentro das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs).

Tenho uma missão em dois países. Na Índia, vamos assinar o protocolo definitivo para que a gente possa, aqui na Bahia, produzir medicamentos com foco no tratamento de câncer. Na Coreia do Sul, a Bahia, por meio da Bahiafarma, ganhou mais medicamentos para tratamento de câncer
Jerônimo Rodrigues - Governador

Além de Lula, Jerônimo está acompanhado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, de representantes da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) e da diretora-presidente da Bahiafarma, Ceuci Nunes.

A agenda inclui compromissos em Bangalore e Nova Délhi, na Índia, e em Seul, na Coreia do Sul. O retorno ao Brasil está previsto para a próxima segunda-feira, 23.

Leia Também:

Janja deixa Lula na Índia e escolhe destino depois do Carnaval
Em viagem à Índia, Lula deve assinar acordo sobre minerais e IA
Secretário de Jerônimo nega contragolpe para atrair oposição após saída de Coronel
Jerônimo defende padronização de cachês no São João: "Precisa haver um limite"

Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo

As PDPs são instrumentos do governo federal voltados à transferência de tecnologia, à redução da dependência externa e à garantia do abastecimento de medicamentos de alto custo.

Em 2024, a Bahiafarma realizou chamada pública que resultou na seleção da empresa nacional Bionovis como parceira privada, com apoio tecnológico de laboratórios internacionais.

Na Coreia do Sul, a parceria com a Samsung Bioepis prevê a produção dos medicamentos Bevacizumabe e Eculizumabe, que juntos representam demanda anual superior a R$ 870 milhões para o SUS.

Já na Índia, os acordos com a Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. e a Biocon Biologics Limited envolvem os medicamentos Nivolumabe e Pertuzumabe, com demanda anual combinada superior a R$ 800 milhões.

Tags:

bahiafarma Jerônimo Rodrigues Lula medicamentos contra câncer sus

