Mais barato: Jerônimo busca na Ásia produção inédita de tratamento contra câncer
Governador deve firmar parcerias para produzir medicamentos oncológicos
Por Ane Catarine
Em busca de viabilizar a produção de medicamentos contra o câncer na Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) embarcou na noite de quarta-feira, 18, para a Índia, onde cumpre agenda ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
A missão tem como objetivo firmar acordos para que a Bahia, por meio da Bahiafarma, produza medicamentos oncológicos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS), dentro das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs).
Tenho uma missão em dois países. Na Índia, vamos assinar o protocolo definitivo para que a gente possa, aqui na Bahia, produzir medicamentos com foco no tratamento de câncer. Na Coreia do Sul, a Bahia, por meio da Bahiafarma, ganhou mais medicamentos para tratamento de câncer
Além de Lula, Jerônimo está acompanhado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, de representantes da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) e da diretora-presidente da Bahiafarma, Ceuci Nunes.
A agenda inclui compromissos em Bangalore e Nova Délhi, na Índia, e em Seul, na Coreia do Sul. O retorno ao Brasil está previsto para a próxima segunda-feira, 23.
Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo
As PDPs são instrumentos do governo federal voltados à transferência de tecnologia, à redução da dependência externa e à garantia do abastecimento de medicamentos de alto custo.
Em 2024, a Bahiafarma realizou chamada pública que resultou na seleção da empresa nacional Bionovis como parceira privada, com apoio tecnológico de laboratórios internacionais.
Na Coreia do Sul, a parceria com a Samsung Bioepis prevê a produção dos medicamentos Bevacizumabe e Eculizumabe, que juntos representam demanda anual superior a R$ 870 milhões para o SUS.
Já na Índia, os acordos com a Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. e a Biocon Biologics Limited envolvem os medicamentos Nivolumabe e Pertuzumabe, com demanda anual combinada superior a R$ 800 milhões.
