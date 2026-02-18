Secretário de Jerônimo nega contragolpe para atrair oposição após saída de Coronel

Secretário de Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola - Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

O secretário estadual de Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola, descartou qualquer tipo contragolpe para atrair nomes da oposição após a saída do senador Angelo Coronel e dos seus filhos, os deputados estadual Angelo Coronel Filho e o federal Diego Coronel, ambos do PSD, da base do governo.

"O nosso grupo é bem robusto, nós já temos um grupo muito coeso. Então, nós não estamos jogando tarrafa para trazer gente e nem fazer contragolpe, não é um golpe, é o jogo da política, são as peças que se movem. Nós estamos trabalhando com o diálogo", disse Loyola.

Ao todo, a base do governo tem nove partidos em seu arco de alianças. Ainda assim, a gestão permanece "conversando" com outros quadros a fim de apresentar o projeto do PT para a Bahia.

"Vamos continuar conversando com eles para que a gente possa apresentar a Bahia a nossa chapa o quanto antes, para que a gente possa colocar para o escrutínio da população da Bahia", afirmou aos jornalistas.

As declarações do considerado braço direito do governador Jerônimo Rodrigues (PT) foram dadas nesta quarta-feira, 18, em coletiva de imprensa, no camarote da Polícia Militar (PM), em Ondina.

O Serin também afirmou que vem dialogando com os deputados para bater o martelo sobre as chapas proporcionais.

"Estamos construindo agora as chapas proporcionais, que é o que os deputados estão focados, e nós estamos trabalhando nisso, mas com muita tranquilidade, quem está conosco, vai marchar conosco. Nós não vamos ficar aqui correndo atrás igual loucos atrás de gente não", declarou o secretário.

