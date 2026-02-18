Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BASE ROBUSTA

Secretário de Jerônimo nega contragolpe para atrair oposição após saída de Coronel

"Estamos trabalhando com o diálogo", disse o Serin

Edvaldo Sales e Gabriela Araújo

Por Edvaldo Sales e Gabriela Araújo

18/02/2026 - 14:37 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Secretário de Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola
Secretário de Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola -

O secretário estadual de Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola, descartou qualquer tipo contragolpe para atrair nomes da oposição após a saída do senador Angelo Coronel e dos seus filhos, os deputados estadual Angelo Coronel Filho e o federal Diego Coronel, ambos do PSD, da base do governo.

"O nosso grupo é bem robusto, nós já temos um grupo muito coeso. Então, nós não estamos jogando tarrafa para trazer gente e nem fazer contragolpe, não é um golpe, é o jogo da política, são as peças que se movem. Nós estamos trabalhando com o diálogo", disse Loyola.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ao todo, a base do governo tem nove partidos em seu arco de alianças. Ainda assim, a gestão permanece "conversando" com outros quadros a fim de apresentar o projeto do PT para a Bahia.

"Vamos continuar conversando com eles para que a gente possa apresentar a Bahia a nossa chapa o quanto antes, para que a gente possa colocar para o escrutínio da população da Bahia", afirmou aos jornalistas.

Leia Também:

Loyola aguarda Otto para definir chapa após saída de Coronel
Loyola reforça aliança com PSD e projeta chapa competitiva nas eleições
Ponte Salvador-Itaparica: Loyola explica decisão por assessor para Seponte
Loyola diz o que falta para iniciar venda do Centro de Convenções

As declarações do considerado braço direito do governador Jerônimo Rodrigues (PT) foram dadas nesta quarta-feira, 18, em coletiva de imprensa, no camarote da Polícia Militar (PM), em Ondina.

O Serin também afirmou que vem dialogando com os deputados para bater o martelo sobre as chapas proporcionais.

"Estamos construindo agora as chapas proporcionais, que é o que os deputados estão focados, e nós estamos trabalhando nisso, mas com muita tranquilidade, quem está conosco, vai marchar conosco. Nós não vamos ficar aqui correndo atrás igual loucos atrás de gente não", declarou o secretário.

Saiba quais os partidos aliados a Jerônimo

Ao todo, o governador Jerônimo conta com o apoio dos seguintes partidos:

  • PT;
  • PCdoB;
  • PV;
  • PSD;
  • Podemos;
  • PSB;
  • PRD;
  • Solidariedade;
  • MDB.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

adolpho loyola Angelo Coronel Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Secretário de Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Secretário de Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

Secretário de Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Secretário de Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

x