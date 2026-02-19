Brasil pode enfrentar calor extremo nos próximos dias

“Bolha de calor” deve se fortalecer nos próximos dias - Foto: Freepik

Uma intensa “bolha de calor” deve se fortalecer nos próximos dias no centro da América do Sul, mantendo temperaturas elevadas e ampliando o risco de problemas relacionados ao calor em diferentes regiões do Brasil.

O fenômeno já provoca marcas extremas no Paraguai e no norte da Argentina, onde os termômetros podem alcançar entre 43 °C e 44 °C na segunda metade da semana.

De acordo com o meteorologista Piter Scheuer, a massa de ar quente está posicionada há vários dias entre os dois países vizinhos e influencia diretamente o clima no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do território brasileiro.

O especialista apontou que o Brasil não deve chegar aos extremos registrados fora do país. Em geral, as máximas devem ficar entre 30 °C e 32 °C.

Sul deve registrar as maiores temperaturas

No Brasil, o impacto mais intenso é esperado na Região Sul. Áreas do Oeste e Noroeste do Rio Grande do Sul, Oeste de Santa Catarina e regiões Oeste, Norte e Noroeste do Paraná podem registrar temperaturas entre 37 °C e 40 °C.

No Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul aparece como o estado mais suscetível. Municípios como Água Clara (38,2 °C), Porto Murtinho (37,7 °C) e Corumbá (37,5 °C) já registraram temperaturas elevadas nos últimos dias.

No Sudeste, o interior de São Paulo deve concentrar os efeitos mais significativos, principalmente nas regiões Oeste, Norte e Centro do estado, com máximas próximas ou superiores a 35 °C, sobretudo nas áreas próximas à divisa com Mato Grosso do Sul.

O que é a “bolha de calor”

A chamada bolha de calor ocorre quando uma massa de ar quente fica estacionada sobre determinada área devido a um bloqueio atmosférico — geralmente estabelecido entre a Argentina e o Paraguai. Esse bloqueio impede o avanço de frentes frias e mantém o ar quente acumulado por vários dias consecutivos.

Segundo Scheuer, o Oeste do Brasil tende a sentir mais intensamente os efeitos por estar mais próximo do núcleo da massa de ar quente. Ele pontua que outras regiões também registram calor elevado, mas o relevo e a altitude influenciam na intensidade.

Impactos na saúde

A persistência do calor por vários dias seguidos aumenta o risco de desidratação, exaustão térmica e insolação, especialmente em idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças crônicas. A sensação de abafamento também pode prejudicar o sono, elevar a pressão arterial e agravar problemas cardiovasculares e respiratórios.

Especialistas recomendam reforçar a hidratação, evitar exposição ao sol nos horários de pico (entre 10h e 16h), usar roupas leves e manter ambientes ventilados. Em caso de sintomas como tontura, fraqueza intensa, dor de cabeça, náusea ou confusão mental, a orientação é procurar atendimento médico.

Com a manutenção do bloqueio atmosférico ao longo do fim de semana, a tendência é de que as temperaturas sigam elevadas, mantendo o alerta para cuidados redobrados com a saúde.