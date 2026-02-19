Megaferrovia brasileira de 1.200 km já tem data para ser entregue

Siga o A TARDE no Google

O Ministério dos Transportes afirmou que as obras da primeira frase da Transnordestina — megaferrovia em construção no Nordeste terá mais de 1.200 quilômetros de extensão, atravessando 53 municípios de três estados brasileiros — já estão 80% concluídas.

Com o investimento total de R$ 14,9 bilhões, sendo que R$ 11,3 bilhões já foram aplicados, a previsão do governo federal é que a o empreendimento seja totalmente entregue até 2027.

Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, “esse é o maior projeto de infraestrutura do Nordeste brasileiro. “Quando a Ferrovia Transnordestina estiver pronta, Baturité, o Piauí e o Ceará serão uma região com mais oportunidades de crescer”, destacou.

No total, serão 1.206 quilômetros na linha principal, dos quais 727 já foram finalizados, além de 73 quilômetros em ramais secundários. A ferrovia ligará a cidade de Eliseu Martins, no Piauí, ao Porto do Pecém, no Ceará.

A Transnordestina atravessará 53 municípios brasileiros:

28 municípios no Ceará

18 municípios no Piauí

7 municípios em Pernambuco.

O secretário Nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro, vistoriou, em 30 de janeiro, o trecho de 97 quilômetros que corta os municípios cearenses de Baturité, Aracoiaba, Redenção, Acarape, Guaiúba, Palmácia, Maranguape e Caucaia.

As obras do projeto atual começaram em 2006 com previsão de entrega em 2010. Após anos de atraso, a construção foi retomada em 2024.

O empreendimento é voltado ao transporte de cargas. A Transnordestina servirá para o escoamento da produção agrícola, com destaque para grãos, fertilizantes, cimento, combustíveis e minério.

A linha férrea conecta grande região produtora de grãos e minérios ao Porto do Pecém, de onde boa parte da carga seguirá para o mercado externo. A primeira viagem-teste com carga ocorreu em dezembro de 2025, transportando milho de Bela Vista do Piauí até Iguatu, no Ceará.