Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRANSNORDESTINA

Megaferrovia brasileira de 1.200 km já tem data para ser entregue

Obra bilionária vai passar por 53 municípios

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

19/02/2026 - 12:09 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Obra bilionária vai passar por 53 municípios
Obra bilionária vai passar por 53 municípios -

O Ministério dos Transportes afirmou que as obras da primeira frase da Transnordestina — megaferrovia em construção no Nordeste terá mais de 1.200 quilômetros de extensão, atravessando 53 municípios de três estados brasileiros — já estão 80% concluídas.

Com o investimento total de R$ 14,9 bilhões, sendo que R$ 11,3 bilhões já foram aplicados, a previsão do governo federal é que a o empreendimento seja totalmente entregue até 2027.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, “esse é o maior projeto de infraestrutura do Nordeste brasileiro. “Quando a Ferrovia Transnordestina estiver pronta, Baturité, o Piauí e o Ceará serão uma região com mais oportunidades de crescer”, destacou.

No total, serão 1.206 quilômetros na linha principal, dos quais 727 já foram finalizados, além de 73 quilômetros em ramais secundários. A ferrovia ligará a cidade de Eliseu Martins, no Piauí, ao Porto do Pecém, no Ceará.

A Transnordestina atravessará 53 municípios brasileiros:

  • 28 municípios no Ceará
  • 18 municípios no Piauí
  • 7 municípios em Pernambuco.

O secretário Nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro, vistoriou, em 30 de janeiro, o trecho de 97 quilômetros que corta os municípios cearenses de Baturité, Aracoiaba, Redenção, Acarape, Guaiúba, Palmácia, Maranguape e Caucaia.

As obras do projeto atual começaram em 2006 com previsão de entrega em 2010. Após anos de atraso, a construção foi retomada em 2024.

O empreendimento é voltado ao transporte de cargas. A Transnordestina servirá para o escoamento da produção agrícola, com destaque para grãos, fertilizantes, cimento, combustíveis e minério.

A linha férrea conecta grande região produtora de grãos e minérios ao Porto do Pecém, de onde boa parte da carga seguirá para o mercado externo. A primeira viagem-teste com carga ocorreu em dezembro de 2025, transportando milho de Bela Vista do Piauí até Iguatu, no Ceará.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ferrovia Ministério dos Transportes Transnordestina

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Obra bilionária vai passar por 53 municípios
Play

Navio bate em balsas em porto e tripulantes se jogam no mar; veja vídeo

Obra bilionária vai passar por 53 municípios
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Obra bilionária vai passar por 53 municípios
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

Obra bilionária vai passar por 53 municípios
Play

Vídeo: homem espanca companheira com socos e mata-leão em elevador

x