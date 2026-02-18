BRASIL
Frentes parlamentares repudiam desfile que homenageou Lula: "Escárnio"
Frentes parlamentares alegam desrespeito à fé cristã e aos valores conservadores
Por Isabela Cardoso
O desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no último domingo, 15, tornou-se alvo de uma ofensiva jurídica no Congresso Nacional.
Nesta quarta-feira, 18, a Bancada Católica e Evangélica divulgaram notas de repúdio, afirmando que a apresentação desrespeitou crenças religiosas e valores tradicionais da sociedade brasileira.
O ponto central da discórdia envolve uma ala do desfile que retratou "famílias conservadoras" dentro de latas de conserva. Para os parlamentares, a sátira ultrapassou os limites da liberdade artística, configurando ofensa direta à fé da maioria da população.
Católicos cobram responsabilidade
O presidente da Frente Parlamentar Católica, Luiz Gastão (PSD-CE), expressou "indignação" e ressaltou que manifestações culturais financiadas por verbas públicas possuem uma responsabilidade redobrada.
"Há indícios de que o desfile tenha ultrapassado os limites estabelecidos pela legislação ao tratar de convicções religiosas", afirmou Gastão, exigindo a apuração dos órgãos competentes.
Evangélicos falam em "escárnio" e "palanque político"
Já a Frente Parlamentar Evangélica utilizou tons mais fortes, classificando a conduta da escola de samba como "desrespeitosa e afrontosa". Em nota oficial, o grupo afirmou ser inadmissível que o direito à manifestação cultural seja distorcido para promover o deboche contra princípios conservadores.
“Não aceitaremos que a fé da maioria dos brasileiros seja tratada como objeto de sátira em troca de palanque político”, destacou o texto da bancada evangélica.
Próximos passos na Justiça
As frentes parlamentares informaram que não pretendem deixar o episódio sem resposta institucional. O plano de ação inclui:
- Pedido de investigação junto à Procuradoria-Geral da República.
- Abertura de processos para punição dos responsáveis pelo conteúdo do desfile.
- Denúncias formais para fiscalizar a aplicação de recursos públicos na agremiação.
Até o momento, a Acadêmicos de Niterói e o governo federal não emitiram novos posicionamentos sobre as notas das bancadas religiosas.
