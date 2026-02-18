Lula é o 1º presidente em exercício a ser homenageado por escola de samba

Siga o A TARDE no Google

Lula homenageado no Carnaval de 2026 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A escolha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como tema do samba-enredo da agremiação Acadêmicos de Niterói levantou diversas polêmicas desde sua apresentação. Com isso, uma pergunta foi imposta: “Quais outros presidentes apareceram no Carnaval das avenidas?”

Lula foi o primeiro e único, até o momento, presidente que foi utilizado como samba-enredo de uma escola de samba em toda a história do Carnaval brasileiro. A Acadêmicos de Niterói o homenageou com o samba “Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”.

Presidentes homenageados nas avenidas

Lula

Além de ser o primeiro presidente a ter um samba-enredo em sua homenagem, Lula também já figurou em alguns carros alegóricos na história das avenidas.

A primeira vez foi em 2003, dois meses após tomar posse em seu primeiro mandato como presidente. Naquele ano, a Beija-Flor apresentou o enredo “O povo conta a sua história: saco vazio não para em pé, a mão que faz a guerra, faz a paz“, sobre combate à fome e desigualdade.

Lula no desfile da Beija-Flor em 2003 | Foto: Divulgação | TV Globo

Além disso, o petista foi homenageado outras duas vezes, desta vez como tema central do desfile:

Em 2012, a Gaviões da Fiel, de São Paulo apresentou o enredo “Verás Que o Filho Fiel Não Foge À Luta - Lula o Retrato de Uma Nação”, homenageando a trajetória de Lula.

Homenagem de Gaviões da Fiel à Lula | Foto: Divulgação | TV Globo

Já em 2023, quando a Cidade Jardim, escola de samba mais antiga de Belo Horizonte, o homenageou com o desfile “Sem medo de ser feliz”.

Outros presidentes citados por escolas de samba

Dilma Rousseff

Outra figura ligada ao PT homenageada nas avenidas foi Dilma Rousseff, que em 2012, na época em seu segundo mandato, foi lembrada pela escola Vai-Vai, de São Paulo.

A homenagem foi durante o desfile “Mulheres que Brilham – a força feminina no progresso social e cultural do país“.

Ela foi citada durante o samba-enredo da escola:“Hoje és presidente e me rendo aos teus pés. Pra sempre te amarei, mulher”.

Getúlio Vargas

Getúlio Vargas não só foi homenageado três vezes, todas após sua morte, mas também foi o primeiro presidente a ser homenageado em um samba-enredo.

Em 1956, a Mangueira colocou o presidente como tema de seu samba-enredo, em “Exaltação a Getúlio Vargas – Emancipação Nacional do Brasil”. O samba-enredo utilizou Vargas como figura central do nacionalismo e da industrialização brasileira, em tom laudatório poucos anos após seu suicídio, em 1954.

A segunda vez que Getúlio foi citado nas avenidas foi em 1985, com o Salgueiro, quando a agremiação revisitou os anos 1930, quando Vargas chegou ao poder.

A homenagem mais recente aconteceu no ano de 2000, quando a Portela, no Carnaval temático dos 500 anos do Brasil, retomou Vargas omo marco da legislação trabalhista e da construção do Estado moderno, conectando o período ao imaginário do “pai dos pobres”.

Juscelino Kubitschek

Juscelino foi outro presidente homenageado por uma escola de samba, neste caso a Mangueira, com o samba-enredo “De Nonô a JK”, que percorreu a trajetória pessoal e política do ex-presidente.

O desfile apostou na imagem de modernização e progresso associada ao ex-presidente.

Presidentes criticados

Não só de rosas vivem os citados nas avenidas durante o Carnaval, com isso, alguns ex-mandatários foram criticados durante os desfiles das escolas de samba.

Fernando Collor

O primeiro criticado foi o polêmico Fernando Collor, quando, em 1991, a São Clemente desfilou no Grupo Especial do Rio de Janeiro criticando o presidente, eleito dois anos antes.

Com o enredo “Já vi este filme”, que criticava episódios que se repetiam com frequência no Brasil, fazendo menção ao confisco das poupanças dos brasileiros feito pelo presidente no ano anterior.

Michel Temer

Em 2018, durante seu mandato, Michel Temer foi criticado durante o desfile da escola Paraíso do Tuiuti, onde o então presidente foi representado com um “vampiro neoliberalista”.

Durante o enredo “Meu Deus, meu Deus, está extinta a escravidão?”, a alegoria que remete a Temer estava repleta de referências às reformas trabalhista e previdenciária e se tornou um dos momentos mais comentados daquele Carnaval.

Crítica à Michel Temer em 2018 | Foto: Divulgação | TV Globo

Jair Bolsonaro

Bolsonaro, atualmente preso na Papudinha, é o recordista de críticas nas avenidas, com três no total, todas no período de 2020 a 2022, todas enquanto ele ainda era presidente.

A primeira aconteceu com a escola Acadêmicos do Vigário Geral, do Rio de Janeiro, que confeccionou um carro alegórico com o palhaço Bozo, vestido com um terno e a faixa presidencial, fazendo um gesto de armas com as mãos.

Palhaço Bozo no desfile da Acadêmicos do Vigário Geral | Foto: Divulgação | TV Globo

A segunda crítica aconteceu no mesmo ano, com a também carioca São Clemente, onde a escola trouxe o humorista Marcelo Adnet com uma peruca semelhante ao cabelo de Bolsonaro.

Ele estava com um terno e com cartazes com frases como “Tá ok” e “Acabou a Mamata”, características do ex-presidente.

A mais recente aconteceu em 2022, onde a escola paulista Rosas de Ouro apresentou um personagem vestido com uma faixa presencial que recebia uma vacina e se transformava em um jacaré

Esta foi às declarações de Bolsonaro sobre eventuais efeitos colaterais da vacina da Covid-19.