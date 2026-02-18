De Shawn Mendes a Ancelotti: os 7 momentos que marcaram o Carnaval de Salvador 2026

Siga o A TARDE no Google

Carnaval de Salvador 2026 chegou ao fim com muitos momentos marcantes - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O Carnaval de Salvador 2026 chegou ao fim nesta terça-feira, 17, deixando uma sequência de imagens, encontros inesperados e episódios que dominaram as redes sociais e repercutiram muito além da capital baiana.

Ao longo de seis dias de festa, milhões de foliões ocuparam ruas, avenidas e largos históricos celebrando uma das maiores manifestações culturais do país em momentos marcantes do Carnaval de Salvador.

Com o tema “O Samba Nasceu Aqui”, a folia homenageou as raízes, a história e a força do samba na formação cultural da cidade.

Os desfiles aconteceram nos circuitos Osmar (Centro), Dodô (Barra/Ondina) e Batatinha (Pelourinho), além dos circuitos de bairro e palcos alternativos espalhados por Salvador.

Entre multidões, celebridades internacionais, políticos, polêmicas e cenas inesperadas nos trios elétricos, o Carnaval deste ano acumulou episódios que ajudaram a definir o tom da festa e reforçaram o alcance global da folia baiana.

7 momentos marcantes do Carnaval de Salvador

Shawn Mendes e Bruna Marquezine no trio de Ivete

Shawn Mendes aproveitou o Carnaval brasileiro em clima de festa ao lado de Bruna Marquezine. No sábado, 14 de fevereiro, os dois marcaram presença no circuito Barra-Ondina, em Salvador (BA), onde chegaram a subir no trio elétrico de Ivete Sangalo.

A aparição conjunta rapidamente ganhou repercussão na mídia internacional após fotos e vídeos mostrarem a atriz brasileira e o cantor canadense trocando beijos durante a folia.

Os registros viralizaram nas redes sociais, exibindo momentos de intimidade, com carinhos e demonstrações de afeto ao longo da festa. Apesar da proximidade em público, os artistas ainda não assumiram oficialmente um relacionamento.

Spray de pimenta interrompe desfile de Bell Marques

O cantor Bell Marques interrompeu o desfile do Bloco Camaleão na tarde do domingo, 15, no Circuito Dodô (Barra-Ondina), após uma pessoa jogar spray de pimenta no meio dos foliões. A apresentação precisou ser pausada momentaneamente diante da confusão provocada pela substância lançada na multidão.

Ainda em cima do trio, o artista criticou o ato. “Olha, alguém soltou ali um spray e quem souber, quem puder identificar esse cara tem que ser preso definitivamente”, declarou.

Ele ainda alertou sobre os riscos: “Um spray desse não causa bem a ninguém, pode matar uma criança se ela tiver alergia”. Indignado, completou: “Um cara desse é um irresponsável. Se eu souber quem é, eu vou apontar até a polícia pegar definitivamente. Vou testemunhar contra esse imbecil”.

Lula curte BaianaSystem no Campo Grande

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama, Janja da Silva, marcaram presença no Carnaval de Salvador no sábado (14). Em vídeo publicado nas redes sociais, o presidente aparece no camarote pulando ao som de Lucro, sucesso da banda BaianaSystem.

Na postagem, Lula comentou a experiência: “O povo baiano tem o molho. Ritmo. Potência. Axé. É impossível ficar parado. É uma energia que só vindo aqui pra saber o que é”. Durante a apresentação, a banda puxou um coro em favor do presidente e emendou com o pedido de “Sem anistia”.

Pastor Sargento Isidório aparece na pipoca de Kannário

O deputado federal Pastor Sargento Isidório participou da pipoca do cantor Igor Kannário, na segunda-feira, no circuito Osmar (Campo Grande). Ele percorreu o trajeto cumprimentando foliões enquanto segurava placas pedindo paz durante o Carnaval.

A presença chamou atenção pela interação direta com o público e pela mensagem de união entre foliões e policiais em meio à multidão.

Daniela Mercury x todo mundo

A Justiça da Bahia chegou a conceder liminar determinando que o bloco Crocodilo voltasse a abrir os desfiles no domingo, 15, e na segunda-feira, 16, retomando o que foi apontado como posição histórica no circuito Barra-Ondina. A decisão considerava o critério de antiguidade previsto no regulamento do Carnaval.

Pouco antes da folia, porém, o Tribunal concedeu efeito suspensivo ao recurso apresentado por outros blocos e derrubou a liminar, afirmando que não há comprovação de direito automático à primeira posição.

Após a disputa, Daniela Mercury passou a receber críticas públicas, inclusive de integrantes ligados ao Olodum, enquanto a cantora negou desentendimentos pessoais e afirmou manter postura respeitosa dentro do Carnaval.

Carlo Ancelotti curte o Carnaval em Salvador

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, aproveitou a sexta-feira (13) de Carnaval em um camarote na capital baiana. Ele foi visto ao lado de Ronaldo Nazário acompanhando a festa de forma discreta.

Multicampeão europeu e técnico da seleção desde maio de 2025, Ancelotti apareceu em vídeos que circularam nas redes observando os trios elétricos com postura reservada, em uma das raras aparições públicas do italiano fora do ambiente do futebol.

Ivete Sangalo e Daniela Mercury estendem percurso até a Carlos Gomes

Os foliões do Circuito Osmar foram surpreendidos no último dia de Carnaval, terça-feira, 17, quando Ivete Sangalo decidiu estender o percurso do trio até a Avenida Carlos Gomes, atitude seguida por Daniela Mercury, que vinha logo atrás.

Durante o trajeto, marcado por homenagens e momentos inusitados, Ivete e Daniela cantaram juntas antes do início do desfile da Rainha do Axé. Ao seguir além do ponto tradicional de encerramento, Ivete brincou com o público: “É o percurso Ivete Sangalo”.