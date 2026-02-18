Salvador registra quase 300 casos de ISTs em testes feitos no Carnaval

Siga o A TARDE no Google

Secretaria Municipal da Saúde de Salvador registra 288 diagnósticos positivos - Foto: Jamile Amine- Ascom/Sesab

Até o penúltimo dia de Carnaval em Salvador, que aconteceu na segunda-feira, 16, a procura de testes para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) aumentou nos circuitos da folia. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), cerca de 300 pessoas receberam um resultado positivo.

Ainda de acordo com a SMS, aconteceu uma alta de 68% no número de exames realizados até a segunda-feira, 16, quando comparado com o mesmo período em 2025.

Em todo o estado, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia (Sesab), o crescimento foi ainda maior: 102% de aumento no número de exames realizados, passando de 14.607 testes em 2025 para 29.479 em 2026.

Veja o comparativo entre 2025 e 2026 em Salvador

Testes realizados em 2026: 7.904;

Testes realizados em 2025: 4.704;

Aumento: 68%.

Resultados positivos em Salvador

Sífilis: 243 casos;

HIV: 25 casos;

Hepatite B: 7 casos;

Hepatite C: 13 casos;

Total de diagnósticos positivos: 288 pessoas.

Segundo a SMS, todas as pessoas que foram diagnosticadas com alguma IST receberam orientações imediatas.

Algumas delas já começaram o tratamento, enquanto outras foram encaminhadas para acompanhamento na rede municipal.

Veja abaixo dados de testagens divulgados pela Sesab referente a toda Bahia

Testes realizados em 2025: 14.607

Testes realizados em 2026: 29.479

Aumento: 102%

Resultados positivos em 2026

Total: 564 testes reagentes

HIV: 40

Hepatite B: 9

Hepatite C: 24

Sífilis: 491

A secretaria informou que houve um aumento de 54,9% em relação a 2025, no número de positivos.