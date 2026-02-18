SAÚDE
Salvador registra quase 300 casos de ISTs em testes feitos no Carnaval
Quase 8 mil pessoas passaram pelos testes até o penúltimo dia de folia
Até o penúltimo dia de Carnaval em Salvador, que aconteceu na segunda-feira, 16, a procura de testes para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) aumentou nos circuitos da folia. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), cerca de 300 pessoas receberam um resultado positivo.
Ainda de acordo com a SMS, aconteceu uma alta de 68% no número de exames realizados até a segunda-feira, 16, quando comparado com o mesmo período em 2025.
Em todo o estado, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia (Sesab), o crescimento foi ainda maior: 102% de aumento no número de exames realizados, passando de 14.607 testes em 2025 para 29.479 em 2026.
Veja o comparativo entre 2025 e 2026 em Salvador
- Testes realizados em 2026: 7.904;
- Testes realizados em 2025: 4.704;
- Aumento: 68%.
Resultados positivos em Salvador
- Sífilis: 243 casos;
- HIV: 25 casos;
- Hepatite B: 7 casos;
- Hepatite C: 13 casos;
- Total de diagnósticos positivos: 288 pessoas.
Segundo a SMS, todas as pessoas que foram diagnosticadas com alguma IST receberam orientações imediatas.
Algumas delas já começaram o tratamento, enquanto outras foram encaminhadas para acompanhamento na rede municipal.
Veja abaixo dados de testagens divulgados pela Sesab referente a toda Bahia
- Testes realizados em 2025: 14.607
- Testes realizados em 2026: 29.479
- Aumento: 102%
Resultados positivos em 2026
- Total: 564 testes reagentes
- HIV: 40
- Hepatite B: 9
- Hepatite C: 24
- Sífilis: 491
A secretaria informou que houve um aumento de 54,9% em relação a 2025, no número de positivos.
