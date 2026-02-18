Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Salvador registra quase 300 casos de ISTs em testes feitos no Carnaval

Quase 8 mil pessoas passaram pelos testes até o penúltimo dia de folia

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

18/02/2026 - 12:21 h | Atualizada em 18/02/2026 - 14:22

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Secretaria Municipal da Saúde de Salvador registra 288 diagnósticos positivos
Secretaria Municipal da Saúde de Salvador registra 288 diagnósticos positivos -

Até o penúltimo dia de Carnaval em Salvador, que aconteceu na segunda-feira, 16, a procura de testes para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) aumentou nos circuitos da folia. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), cerca de 300 pessoas receberam um resultado positivo.

Ainda de acordo com a SMS, aconteceu uma alta de 68% no número de exames realizados até a segunda-feira, 16, quando comparado com o mesmo período em 2025.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em todo o estado, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia (Sesab), o crescimento foi ainda maior: 102% de aumento no número de exames realizados, passando de 14.607 testes em 2025 para 29.479 em 2026.

Veja o comparativo entre 2025 e 2026 em Salvador

  • Testes realizados em 2026: 7.904;
  • Testes realizados em 2025: 4.704;
  • Aumento: 68%.

Resultados positivos em Salvador

  • Sífilis: 243 casos;
  • HIV: 25 casos;
  • Hepatite B: 7 casos;
  • Hepatite C: 13 casos;
  • Total de diagnósticos positivos: 288 pessoas.

Segundo a SMS, todas as pessoas que foram diagnosticadas com alguma IST receberam orientações imediatas.

Algumas delas já começaram o tratamento, enquanto outras foram encaminhadas para acompanhamento na rede municipal.

Veja abaixo dados de testagens divulgados pela Sesab referente a toda Bahia

  • Testes realizados em 2025: 14.607
  • Testes realizados em 2026: 29.479
  • Aumento: 102%

Resultados positivos em 2026

  • Total: 564 testes reagentes
  • HIV: 40
  • Hepatite B: 9
  • Hepatite C: 24
  • Sífilis: 491

A secretaria informou que houve um aumento de 54,9% em relação a 2025, no número de positivos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carnaval IST Salvador Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Secretaria Municipal da Saúde de Salvador registra 288 diagnósticos positivos
Play

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

Secretaria Municipal da Saúde de Salvador registra 288 diagnósticos positivos
Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

Secretaria Municipal da Saúde de Salvador registra 288 diagnósticos positivos
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Secretaria Municipal da Saúde de Salvador registra 288 diagnósticos positivos
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

x