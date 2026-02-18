Carnaval da Bahia movimenta R$ 8,1 bilhões e registra 95% de ocupação hoteleira

Furdunço - Foto: José Simões/Ag A TARDE.

O balanço do Carnaval da Bahia 2026, apresentado nesta quarta-feira, 18, destacou os principais mercados emissores de turistas para Salvador durante a folia. Os dados foram detalhados pelo secretário de Turismo, Maurício Bacelar, que apontou crescimento na presença de visitantes nacionais e internacionais.

Segundo o secretário, a movimentação turística resultou em impacto direto na economia baiana. Nos sete dias oficiais de festa, entraram R$ 8 bilhões e 100 milhões na economia do estado, um crescimento de 16,4% em relação a 2025.

Segundo Bacelar, a maior conectividade aérea foi determinante para ampliar a presença estrangeira no estado. Historicamente, os turistas internacionais representavam cerca de 5% do total de visitantes no Carnaval. Em 2026, esse percentual subiu para 8%.

"O número de estrangeiros no Carnaval da Bahia foi de 8% do total de turistas. Isso por conta de quê? Da alta conectividade aérea que a Bahia hoje tem com voos estratégicos, internacionais. A gente pode dizer hoje que o Carnaval da Bahia é um Carnaval globalizado", destacou.

Principais emissores

De acordo com o secretário, os principais emissores nacionais foram os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco.

Já no cenário internacional, a Argentina ocupou o primeiro lugar, seguida por França, Espanha e Alemanha.

"A chegada desses turistas aqui na Bahia deram um incremento nos nossos aeroportos nacionais e internacionais de 19% em relação ao ano de 2025. Os aeroportos de Salvador, de Porto Seguro, de Ilhéus, Vitória da Conquista e Guanambi e ainda de Lençóis fizeram essa movimentação", destacou.

“O principal mercado foi a Argentina, seguido da França, da Espanha e da Alemanha. E me permite então, aqui realçar, o quinto país emissor de turistas já foi os Estados Unidos. Isso por conta do voo estratégico que o Governo da Bahia capitou nos ligando ao Estado do Panamá”, completou.

| Foto: Edvaldo Sales/Ag. A TARDE

O secretário citou ainda a nova Rodoviária da capital baiana como impulsionadora dos números. "A nova rodoviária de Salvador também foi um sucesso por conta das suas instalações e qualidade dos serviços oferecidos pelo governo do estado. Por lá entraram aqui na capital 170.000 pessoas. Turistas internacionais, nacionais, mas também do interior do estado".

Além disso, o governador Jerônimo Rodrigues ressaltou a dimensão do público presente nas ruas.

“Nos 7 dias de carnaval, mais de 10 milhões de pessoas na rua. Se somarmos aí o pré-carnaval e as festividades do interior, nós chegaremos a uma população do tamanho da Bahia. Nós estamos falando de carnaval medido nos portais. Mas a gente sabe que é muito maior a quantidade de pessoas que já moram no circuito, juntamente com os ambulantes que chegam em um dia e já ficam ali”.