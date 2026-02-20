Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Lula condena prisão de Maduro: "Interferência inaceitável"

Presidente brasileiro criticou a operação militar americana que capturou ex-líder da Venezuela em Caracas

Redação

Por Redação

20/02/2026 - 15:07 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Lula e Nicolás Maduro em Brasília
Lula e Nicolás Maduro em Brasília -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu o tom contra a operação militar dos Estados Unidos que resultou na captura de Nicolás Maduro.

O petista classificou a ação como uma interferência externa injustificável e defendeu que qualquer julgamento contra o ex-líder do país deveria ocorrer em solo venezuelano, respeitando a soberania da nação sul-americana.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Isso é inaceitável. Não há explicação para isso", afirmou o petista em entrevista concedida nesta sexta-feira, 20, à emissora India Today, em Nova Délhi.

Leia Também:

Jerônimo defende tecnologia a serviço da democracia em viagem com Lula
Lula pode virar réu após homenagem polêmica de escola de samba
Escola que homenageou Lula usou verba da Lei Rouanet? Entenda polêmica
Lula cobra regulação da IA em reunião com CEO do Google na Índia

Para Lula, a integridade territorial da América do Sul, que ele define como uma "zona de paz", foi violada pela operação conduzida pelo governo de Donald Trump.

O presidente brasileiro também expressou indignação com o fato de a incursão militar ter ocorrido dentro de um quartel em Caracas sem que houvesse uma resposta imediata ou detecção prévia, apesar da conhecida presença de tropas americanas no Caribe.

Relembre prisão

A prisão de Maduro e da esposa, Cilia Flores, ocorreu em 3 de janeiro de 2026. A operação foi fundamentada em acusações graves da Justiça dos EUA, que incluem narcoterrorismo e tráfico internacional de drogas. Atualmente, ambos estão detidos em Nova York, aguardando os trâmites processuais.

A posição de Lula reflete a doutrina de não-intervenção da diplomacia brasileira, embora gere debates internos e externos sobre o equilíbrio entre o respeito à soberania e a defesa dos direitos humanos em regimes autoritários.

Enquanto os EUA sustentam a legitimidade da captura com base em crimes transnacionais, o governo brasileiro foca na necessidade de restabelecer a democracia venezuelana por meio de processos internos.

Pontos centrais da fala de Lula na Índia:

  • Soberania: O julgamento deve ser na Venezuela, não no exterior.
  • Integridade Territorial: Crítica à incursão militar estrangeira em território sul-americano.
  • Estabilidade Regional: Defesa da América do Sul como uma zona livre de conflitos entre potências.

"É inaceitável a interferência de uma nação sobre outra", reiterou o presidente, reforçando que a prioridade deve ser a reconstrução do processo democrático na Venezuela pela própria população.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Donald Trump EUA Lula Nicolás Maduro venezuela

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lula e Nicolás Maduro em Brasília
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Lula e Nicolás Maduro em Brasília
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

Lula e Nicolás Maduro em Brasília
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Lula e Nicolás Maduro em Brasília
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

x