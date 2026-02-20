Menu
CARNAVAL

Lula pode virar réu após homenagem polêmica de escola de samba

TSE recebeu quatro representações sobre enredo da Acadêmicos de Niterói

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

20/02/2026 - 10:57 h

Lula foi homenageado pela escola de samba Acadêmicos de Niterói
Lula foi homenageado pela escola de samba Acadêmicos de Niterói -

A escola de samba Acadêmicos de Niterói, que fez uma homenagem ao presidente Lula (PT) durante o desfile do Carnaval do Rio de Janeiroe acabou rebaixada — pode fazer com que o petista seja alvo Justiça Eleitoral.

Os partidos Liberal (PL) e partido Missão enviaram novas representações ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), contra o petista, devido ao enredo da agremiação — as legendas já haviam encaminhado outras duas ações à Corte antes do desfile.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda não há um prazo para julgamento das duas novas representações, enviadas após o desfile.

Alegações

No recurso atual, o Missão defendeu novamente que o samba-enredo escolhido pela Acadêmicos de Niterói configura propaganda eleitoral antecipada. Por isso, a legenda pediu aplicação de multa e a proibição de utilização das imagens do desfile nas redes sociais e nas pré-campanhas e campanhas do PT e do presidente Lula.

O PL, por sua vez, enviou um pedido de antecipação de provas que pode servir para uma ação futura, no qual aponta suspeita de abuso de poder político e econômico e pede uma lista de dados sobre o desfile. Entre elas:

  • Esclarecimentos sobre recursos financeiros destinados para o desfile;
  • Gastos com hospedagem e deslocamento de autoridades convidadas para o camarote da prefeitura;
  • Tempo de exibição das imagens do desfile na TV aberta.

Rejeição

No último dia 12, o Tribunal rejeitou as duas primeiras liminares considerando que não era possível deferir o pedido antes dos fatos acontecerem. Mas, ponderou que isso não significa que, no futuro, a Corte não possa vir a analisar a conduta dos citados.

